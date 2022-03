Non possono di certo mancare delle belle immagini di auguri della Festa della Donna il giorno 8 marzo, con il simbolo della mimosa e delle frasi che attestino il valore della ricorrenza del giorno 8 marzo anche in questo 2022. Su WhatsApp, come attraverso i social (in particolare WhatsApp) non mancherà la condivisione di foto e contenuti di vario tipo: per questo motivo di seguito saranno proposte numerose soluzioni adatte alla ricorrenza e pronte all’uso.

Quella che più propriamente dovrebbe essere chiamata Giornata internazionale dei diritti della donna ricorre ogni anno per ricordare da un lato le conquiste sociali, economiche e politiche del sesso femminile. Tuttavia dall’altro lato la festa ha lo scopo di accendere ancora i riflettori sulle discriminazioni e le violenze di cui sono ancora vittime molte donne appunto. La ricorrenza si festeggia in Italia dal 1922, dunque esattamente da 100 anni.

Una selezione delle più belle immagini di auguri della Festa della Donna è proposta nella galleria sottostante. Si tratta per lo più di foto di mimose accompagnate da frasi che celebrano la figura femminile e il suo ruolo determinante nel mondo. Non mancano citazioni importanti come quella di Madre Teresa di Calcutta e consigli pratici sull’uso della mimosa che potrebbe essere lasciata (giustamente) sugli alberi per fare spazio invece ad atti concreti da parte degli uomini per rispettare chi hanno di fronte: che sia madre, moglie e compagna, figlia, amica o collega. Non manca neppure qualche riferimento ironico al ruolo degli uomini che dovrebbero inevitabilmente prendere atto dell’incredibile saggezza delle donne.

Insomma, le soluzioni proposte sono molteplici e variegate, sia per chi desidera festeggiare l’appuntamento nel rispetto della piena tradizione, sia per chi vuole farlo con lieve ironia. Ogni immagine di auguri della Festa della Donna di sotto riportata potrà essere selezionata per poi essere condivisa su WhatsApp o altrove in base alle proprie necessità.

