Abbiamo almeno quattro novità che dobbiamo prendere in esame in queste ore, per quanto riguarda il bonus asilo nido 2022 di cui tanto si parla da alcune settimane a questa parte. La domanda potete inviarla all’INPS da una decina di giorni circa e, come vi abbiamo riportato con un recente articolo, la situazione è in continuo divenire. Già, perché il successo per questa forma di agevolazione è palese e, ad oggi, non posso fare altro che rinnovare l’invito a procedere nel più breve tempo possibile per tutti coloro che sono interessati a ricevere la quota che ci spetta.

Tutte le indicazioni del caso sul bonus asilo nido 2022

Quali sono le novità entrate in gioco con il bonus asilo nido 2022? Fondamentalmente, abbiamo quattro punti da analizzare più da vicino per non lasciare nulla al caso e per allinearci alle disposizioni del nuovo anno. Sono informazioni che potrebbero tornare utili sia a coloro che ancora non hanno inoltrato richiesta, sia a chi ha già portato a termine la procedura. Vediamo come stanno le cose, dunque, con alcuni aggiornamenti importanti per tutti qui in Italia.

Scendendo maggiormente in dettagli, possiamo sottolineare che con il bonus asilo nido 2022 l’importo per il quale si chiede il rimborso da questo momento potrà essere anche auto certificato. In secondo luogo, l’importo mensile viene stabilito prendendo in considerazione la retta mensile, senza dimenticare il costo dei pasti che riguardano quel mese ed il bollo. A tal proposito, è importare ricordare che sono esclusi dal conteggio l’iscrizione al nido, oltre ovviamente al pre e post scuola.

Il terzo punto sul bonus asilo nido 2022 riguarda il fatto che potremo allegare la fattura anche attraverso il nostro smartphone. Infine, per tutti coloro che hanno beneficiato del bonus anche nel 2021, bisogna tenere a mente che avremo a disposizione domande precompilate.