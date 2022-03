Continua il successo di Tananai e della sua Sesso Occasionale. Dopo l’ultimo posto al Festival di Sanremo, per Tananai il riscatto è stata l’approvazione social e ora arriva anche il primo disco d’oro.

Sesso Occasione ottiene il disco d’oro in digitale a poco più di un mese dalla presentazione al Festival e non è tutto: il tour di Tananai continua a macinare biglietti e gli appuntamenti di Milano e Roma hanno già fatto registrare il tutto esaurito.

A tutto questo si aggiunge la hitline di Tananai che di recente ha occupato alcune delle fermate metro più frequentate di Milano. Sulla cartellonistica, oltre alla gigantografia di Tananai un numero di telefono con l’invito ad unirsi alla hitline. Ma di cosa si tratta? Lo si scopre chiamando il numero 388.47.07.114, al prezzo del proprio piano tariffario.

Si tratta di un numero attivo 24 ore su 24 per accompagnare chiunque abbia voglia di condividere alcuni momenti della propria giornata con Tananai. Chiamando il 388.47.07.114 si ascolta un messaggio registrato da Tananai che invita ad aspettare il segnale acustico per registrare un messaggio e condividere con lui una parte della propria giornata.

Il numero sarà attivo per due settimane e all’altro capo del telefono ci sarà Tananai che rivelerà e racconterà piccoli estratti della sua quotidianità, chiedendo consigli a chi è in ascolto, rispondendo alle domande lasciate in segreteria e regalando anche qualche sorpresa musicale. E attenzione: può provocare attacchi di sesso occasionale.

Tananai in tour

Dopo il primo appuntamento a Milano, anche la data live di Roma ha fatto registrare il sold out in prevendita. Tananai sarà dal vivo a maggio, con prima tappa al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO) venerdì 13. Si esibirà poi a Milano, lunedì 16 al Fabrique (sold out), a Roma mercoledì 18 presso l’Atlantico Live (sold out) e venerdì 20 al TuscanyHall di Firenze. Tananai tornerà al Fabrique di Milano lunedì 23 per l’ultima tappa della tournée.