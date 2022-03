Com’era prevedibile, la prima puntata della fiction Noi non ha del tutto conquistato il pubblico. Le critiche erano già sorte all’annuncio del remake di This Is Us, un adattamento italiano fortemente non voluto dai fan della serie NBC, che fin da subito si sono scagliati contro la scelta del cast.

Le polemiche hanno così trovato sfogo durante la visione della fiction Noi, i cui primi due episodi sono stati resi disponibili in streaming su RaiPlay prima della messa in onda di domenica 6 marzo.

Cos’è che non ha funzionato? In primis, l’idea stessa del remake. This Is Us è uno show amatissimo negli USA e anche in Italia. A far battere il cuore dei fan è la storia intrisa di speranza, e i suoi personaggi: positivi, ma imperfetti. È prematuro giudicare dopo soli due episodi, ma nella fiction Noi manca proprio quella magia che caratterizza This Is Us: la forza dell’ensemble, la capacità di affrontare la vita di tutti i giorni con il sorriso, nonostante le avversità. This Is Us è una serie in cui ognuno di noi può riconoscersi perché racconta storie quotidiane di persone comuni, senza per forza logorare il buonismo e trasformarlo in un prodotto dalle lacrime facili.

Poi, il pubblico ha preso “di mira” gli attori, in particolare Aurora Ruffino, considerata da molti non all’altezza del ruolo della matriarca Rebecca Pierò, interpretata nella versione originale da Mandy Moore (chiamata in This Is Us Rebecca Pearson). Secondo i fan, l’attrice è troppo giovane per la parte, e diversi preferivano Serena Rossi al suo posto, un’interprete più matura al fianco di Lino Guanciale.

Aurora Ruffino un po’ la capisco. Ha 33 anni, le danno sempre della 20enne e avrà detto: “Sai che c’è? Ora interpreto una di 60 anni”.#Noi #NoiLaSerie pic.twitter.com/WoJNmTbwK5 — È sempre Cinguetterai (@Cinguetterai_) March 6, 2022

In terzo luogo, i fan hanno criticato la scelta di un’attrice bianca, e non di colore, per il ruolo di Beth (Betta nella versione italiana), la caparbia moglie di Randall (Daniele nell’adattamento italiano), figlio adottivo dei Pearson.

Oltre al carattere, è anche l'etnia a rendere Beth il personaggio meraviglioso che è. E Randall ha sempre avuto il bisogno di trovare la sua identità da nero, cosa che la sua famiglia bianca non è riuscita a dargli, non ha senso farlo sposare con una donna bianca #NoiLaSerie pic.twitter.com/3MDeqaDKtr — 𝖠𝗅𝖾𝗌𝗌𝗂𝖺🖤 (@_alessiacapra_) March 6, 2022

In difesa della fiction Noi possiamo dire che la messa in onda è appena iniziata. Anche se il paragone con l’originale è inevitabile, non è del tutto giusto metterli a confronto: This Is Us è una storia americana, Noi una storia italiana.

È ancora presto per giudicare complessivamente una serie, e confidiamo nelle prossime puntate: solo così potremo scoprire se anche in Noi c’è quella magia che ci ha fatto innamorare di This Is Us.

