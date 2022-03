Le riprese di The Head 2 stanno per iniziare: la serie thriller di Amazon Studios, arrivata nel catalogo di Prime Video la scorsa estate, tornerà con un nuovo capitolo e una nuova storia, che vede il ritorno di alcuni personaggi della prima stagione ed altri completamente inediti.

The Head 2 caratterizzerà dunque la serie di Hulu Japan e HBO in Asia come semi-antologica: la casa di produzione The Mediapro Studio ha annunciato il cast della seconda stagione, in cui John Lynch e Katharine O’Donnelly riprenderanno i loro ruoli del biologo Arthur Wilde e della giovane dottoressa Maggie Mitchell, già visti nella prima. Inoltre ci sarà una sorta di staffetta tra due volti de La Casa di Carta.

In The Head 2, infatti, non ci sarà Alvaro Morte, che aveva avuto il ruolo del cuoco Ramon nella prima stagione, ma arriva Hovik Keuchkerian, noto come Bogotá nella serie sui rapinatori in tuta rossa di Netflix. Insieme all’attore spagnolo di origine armeno-libanese, entrano nel cast internazionale della serie anche l’irlandese Moe Dunford (già inVikings di Netflix), lo svedese Josefin Nelden (The Restaurant) e l’inglese Olivia Morris (vista in Hotel Portofino, attualmente in onda su Sky).

Anche The Head 2 avrà dunque un cast di volti provenienti da tutto il mondo, come impone la storia ambientata durante una missione internazionale: la trama si svolgerà nuovamente in un luogo isolato e inaccessibile, non più una stazione di ricerca situata al Polo Sud e presa di mira da un serial killer, ma su di un enorme mercantile che naviga in mezzo all’oceano per scopi scientifici.

The Head 2 sarà diretta dallo spagnolo Jorge Dorado (già regista della serie di Alex Pina Il Molo Rosso), mentre autore del soggetto e produttore esecutivo è Ran Tellem, già co-creatore della prima stagione. Non appaiono più coinvolti nella produzione, invece, i fratelli Álex e David Pastor.

