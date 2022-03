Fari puntati sul Samsung Galaxy S22 e sul nuovo aggiornamento di marzo che sta facendo il suo esordio sul mercato. Premetto che stiamo parlando della versione Snapdragon non in commercio in Italia, ragion per cui bisogna scindere il discorso rispetto a quanto riportato poche settimane fa su un altro upgrade. Al di là delle questioni prettamente geografiche, il tema va affrontato a prescindere, in quanto la speranza di tutti è che il produttore possa aver risolto una volta per tutte il bug che ha portato all’apparizione di una striscia viola all’interno del display.

Cosa sappiamo sull’ultimo aggiornamento per Samsung Galaxy S22

Quali sono le informazioni trapelate fino a questo momento a proposito dell’ultimo aggiornamento di marzo destinato agli utenti già in possesso di un Samsung Galaxy S22? Non abbiamo certezze in merito alla possibile risoluzione del bug descritto poco fa, ma è chiaro che tutti si aspettano un intervento celere da parte dei tecnici. Solo nei prossimi giorni avremo le prime indicazioni sotto questo punto di vista, anche perché al momento non sono venuti a galla changelog utili per mettere a fuoco in modo corretto l’intera vicenda.

Come riporta SamMobile, i vari Samsung Galaxy S22 con processore Snapdragon stanno ricevendo l’ultimo aggiornamento con la versione del firmware S90xEXXU1AVBF. La società, al momento della pubblicazione del nostro articolo, non ha rivelato quali bug sono stati corretti con l’aggiornamento, ma ci aspettiamo che possano venire a galla nel giro di pochi giorni.

Secondo le informazioni trapelate finora, il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S22 è stato lanciato in Sri Lanka, Nepal, Thailandia, India, Singapore, Filippine, Malesia e Indonesia. Il pacchetto software include anche correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo, in attesa di saperne di più sul display.