Va in onda stasera il finale di Euphoria 2 in italiano su Sky Atlantic. Dopo aver trasmesso l’ultimo episodio della seconda stagione in versione originale sottotitolata la scorsa settimana, il pubblico potrà finalmente guardare l’appuntamento conclusivo doppiato in italiano.

Euphoria 2 è terminato negli Stati Uniti, su HBO, domenica 27 febbraio, concentrandosi sullo spettacolo di Lexi. Lo show prosegue ma con diversi intoppi: ad alcune persone non è piaciuta la sua idea di aver sbandierato davanti a tutta la scuola i fatti personali dei suoi compagni di classe. La tensione tra Cassie e Maddy è ancora alle stelle, mentre Rue potrebbe vedere la luce in fondo al tunnel. Del resto, Zendaya aveva smentito un finale dark per il suo personaggio, optando invece per un messaggio di speranza verso coloro che si trovavano nella sua stessa situazione.

Per coloro che si chiedono se il finale di Euphoria 2 in italiano chiuderà la serie tv, la risposta è negativa: infatti HBO l’ha rinnovata per una terza stagione il mese scorso. Tuttavia, per poterla vedere dovremo attendere un bel po’, forse il 2024. Il teen drama con Zendaya ha debuttato nel 2019 e la pandemia ha contribuito ad allungare i tempi di produzione per la seconda stagione; nel frattempo, HBO ha realizzato due episodi “ponte” per colmare l’attesa tra la prima e la seconda stagione, in onda a inizio 2021.

Cosa aspettarsi da Euphoria 3? La terza stagione, che secondo voci di corridoio potrebbe essere l’ultima, dovrà rispondere alle domande rimaste irrisolte nel finale del secondo ciclo di episodi. Il cast principale dovrebbe tornare, ma è ancora incerta la presenza di qualcuno in relazione agli eventi dell’ultimo episodio (e che non vi riveleremo per non rovinarvi la sorpresa).

L’appuntamento con il finale di Euphoria 2 in italiano è su Sky Atlantic alle 23:10.

