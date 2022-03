Con i più grandi successi dei Subsonica si celebra il trionfo della scena underground nel mainstream, senza che per questo venga snaturato quello stile innovativo, ibrido e rivoluzionario che trasforma ogni concerto in una gigantesca discoteca. Non parliamo di DJ che ti fanno fare l’alba a suon di mix: i Subsonica sono una band che si è fatta spazio nella scena alternativa coniugando i fasti dell’elettronica e le maledizioni del rock, capaci di mettere d’accordo tutti con brani esplosivi e ballate epiche.

Tutti I Miei Sbagli (2000)

Da Sanremo all’Italia intera: Tutti I Miei Sbagli è il brano-tipo dei Subsonica, un esempio delle affinità tra il chitarrista Max Casacci e le intuizioni di Boosta che fa parte del capolavoro Microchip Emozionale (1999), già fucina di canzoni iconiche come Liberi Tutti, Colpo Di Pistola e Aurora Sogna.

Discolabirinto (2000)

Discolabirinto mette insieme due colossi della scena alternativa italiana: i Subsonica e i Bluvertigo. Scritto da Morgan e Boosta, è un geniale 7/4 dalle sfumature dance e un iconico riff del sintetizzatore. Dal vivo, il brano impedisce al pubblico di stare fermo ad ascoltare.

Nuova Ossessione (2002)

Con Nuova Ossessione i Subsonica confermano le loro scelte eccellenti in termini di featuring: in questo estratto da Amorematico (2002) la band torinese duetta con i Krisma eroi della new wave italiana degli anni ’80. Il risultato è un brano iconico, che riesce ad essere radiofonico senza essere scontato e con la solita tensione rock che dobbiamo all’apporto di Max Casacci.

66 (Diabolus In Musica) (2003)

Probabilmente tutti i fan sognavano un momento come questo: in 66 (Diabolus In Musica) i Subsonica duettano con i colleghi concittadini Linea 77, che inseriscono il brano nel disco Numb (2003).

Numb Crossover/Nu Metal

CD

Incantevole (2005)

Tra i più grandi successi dei Subsonica non può mancare Incantevole, che dimostra l’abilità della band torinese nelle ballate.