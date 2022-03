I Misteri di Murdoch 9 continua in prima tv su Giallo, con la programmazione ormai entrata nella coda della stagione: quello di lunedì 7 marzo è infatti il terzultimo appuntamento con la serie investigativa in costume canadese, che arriverà a conclusione alla fine di marzo.

I Misteri di Murdoch 9 ha debuttato a gennaio scorso sul canale 38 del digitale terrestre, in prima visione assoluta per l’Italia, ma è già andata in onda in Canada da molti anni, per la prima volta nella stagione 2015-2016: la programmazione di CBC è arrivata oggi alla quindicesima stagione.

Gli episodi de I Misteri di Murdoch 9 numero 13 e 14 vedono il protagonista detective William Murdoch, interpretato da Yannick Bisson, alle prese con due nuovi casi in cui i primi indizi potrebbero ingannare gli investigatori e sviarli rispetto alla verità. In entrambe le indagini, come sempre, c’è di mezzo un delitto maturato in condizioni misteriose.

Ecco le trame dei due episodi de I Misteri di Murdoch 9 del 7 marzo, dal titolo, rispettivamente, Abbagliati dal Colore e La Ragazza Selvaggia.

Un uomo bianco viene ucciso dopo aver visitato una chiesa frequentata da neri. Il nuovo Capo della polizia sembra sapere chi accusare già prima delle indagini…

Murdoch deve capire se una ragazza che dicono allevata dai lupi sia veramente colpevole di omicidio. Intanto, Julia scopre qualcosa sui genitori di Roland.

I Misteri di Murdoch 9 è composta da 18 episodi: il finale di stagione, con gli ultimi due capitoli, andrà in onda in prima tv su Giallo il 21 marzo alle 21.10.

