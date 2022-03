Il period drama Hotel Portofino su Sky Serie entra nel vivo della trama col secondo e penultimo appuntamento, in onda in prima visione il 7 marzo sul canale 112 di Sky. Il period drama inglese ambientato in Italia, di cui è stato pubblicato l’adattamento letterario omonimo di J.P. O’Connell per Mondadori, ha debuttato il 28 febbraio scorso in prima visione assoluta coi primi due dei sei episodi che compongono la miniserie, a pochi mesi dall’esordio nel Regno Unito.

La trama di Hotel Portofino, ambientata nella metà degli Anni Venti sulla riviera di Levante, dopo aver introdotto tutti i personaggi principali nella première di stagione si sposta sullo scontro tra l’imprenditrice Bella Ainsworth (la star di Californication, Designated Survivor e Halo Natascha McElhone), figlia di un ricco industriale inglese e proprietaria dell’Hotel Portofino, e l’amministrazione locale di stampo fascista, che sta instaurando in Italia un regime sempre più restrittivo delle libertà personali e dei diritti umani dopo il varo delle cosiddette leggi fascistissime del 1926.

Il secondo appuntamento con Hotel Portofino su Sky Serie vede infatti lo scontro tra la protagonista e il vicesindaco di Portofino, un convinto esponente del Partito Fascista di Benito Mussolini. Nel terzo episodio, dal titolo Inviti, Cecil e Jack (Mark Umbers e Adam James) elaborano un losco piano per mettere in vendita il prezioso cimelio della famiglia Ainsworth. Nel quarto, intitolato Scoperte, Bella trova finalmente il coraggio di affrontare Danioni (Pasquale Esposito), ma l’uomo consegna del materiale compromettente al marito della donna.

Gli ultimi due episodi di Hotel Portofino andranno in onda il 14 marzo in prima serata su Sky Serie, a partire dalle 21.10. La serie è disponibile anche on demand su Sky e in streaming su Now.

