Ma davvero Fabio Volo può prendere il posto di Raffaella Carrà nel suo piccolo gioiellino A Raccontare Comincia Tu? Questo è quello che si chiedono, in modo più o meno colorito, i fan dell’artista e anche gli esperti del settore. Secondo le ultime novità in materia di programmazione, infatti, sembra proprio che il format spagnolo ‘Mi casa es la tuya’ portato in Italia da Raffaella Carrà con il titolo A Raccontare Comincia Tu rivivrà su Rai3 proprio con al timone Fabio Volo.

Per addolcire l’amaro boccone sembra che lo scempio non si fermerà qua visto che il programma cambierà titolo diventando È Una Vita che ti Aspetto. Il programma prenderà il via in prima serata dal prossimo giovedì 28 aprile 2022 con un nuovo corso di interviste esclusive che andranno in scena in una casa riportando all’atmosfera originale e alla dimensione domestica che la Carrà era riuscita a creare con i suoi ospiti.

Anche in questa terza edizione, la prima condotta da Fabio Volo, quest’ultimo incontrerà personalità della cultura, dello spettacolo e dello sport, per offrire in ogni puntata un loro ritratto inedito e intimo. Anche quest’anno le interviste andranno in scena su Rai3 proprio come l’edizione che era già prevista a marzo 2020 con Raffaella Carrà. Il programma all’epoca saltò per via dl Covid lasciando così in sospeso le quattro puntate in programma che sono poi state cancellate proprio in seguito alla scomparsa della nostra artista, il 5 luglio 2021.

La notizia ha fatto già il giro del web dando vita ad una vera e propria valanga di polemiche che ha spinto il nome di Fabio Volo in tendenza su Twitter. Come sarà la sua versione? Il pubblico alla fine gli concederà il lusso di prendere il posto di Raffaella Carrà?