Elodie e Davide Rossi stanno insieme, e lo dimostrano alla luce del sole. Gli ultimi scatti che immortalano la popstar di Vertigine e il marketing manager di Armani sono inequivocabili, specialmente alla luce delle ultime dichiarazioni di Elodie Di Patrizi sulla sua vita privata.

La fine della relazione con Marracash

La fine dell’amore tra Marracash ed Elodie è stata per tanto tempo sotto i riflettori, specialmente dopo la scelta del rapper di fa comparire la ex compagna nella copertina dell’ultimo disco Noi, Loro, Gli Altri e nel video del primo singolo estratto Crazy Love, dove gli ex amanti si sfidano per un ultimo duello in cui, a quanto pare, ad avere la peggio è proprio Marracash.

Il rapper ha spiegato che non crede nella cancel culture, specialmente perché la sua relazione con Elodie è stata importante e non intende fare una damnatio memoriae. Sul futuro della loro vita privata si è speculato tanto, ma ciò che è venuto fuori verso la fine del 2021 ha fatto emergere la nuova vita sentimentale di Elodie.

Elodie e Davide Rossi

Sulla presunta relazione tra Elodie e Davide Rossi eravamo fermi al novembre 2021, quando il settimanale Chi aveva pubblicato i primi scatti in cui la popstar baciava appassionatamente il marketing manager di Armani. Nel gennaio 2022 Elodie era stata intervista da Grazia e aveva dribblato sulla relazione con Rossi, sostenendo la sua intenzione di restare sola, lasciando intendere che il flirt con il nuovo compagno si fosse conclusa.

Nelle foto pubblicate nelle ultime ore dall’account Whoopsee.it su Instagram, i due camminano insieme e si fermano per scambiarsi dolci effusioni. Foto che parlerebbero da sole, quindi, dal momento che smentiscono ciò che Elodie ha rivelato a fine gennaio. Per il momento né la cantante né Davide Rossi hanno commentato quegli scatti, probabilmente per mantenere una certa riservatezza.