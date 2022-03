Capita a tutti di avere insicurezze e dubbi sulle proprie capacità, ma nel lungo termine avere una bassa autostima può essere d’intralcio a una vita serena e soddisfacente. Molti cercano di risolvere il problema mettendosi a dieta o iscrivendosi in palestra. Spesso, però, la soluzione è da cercare più in profondità, con un percorso di psicoterapia che possa individuare le vere cause di queste difficoltà.

Bassa autostima: quali problemi comporta

Con autostima si intende l’opinione che ognuno ha di sé. Se è solida contribuisce a una visione positiva della vita, che fornisce gli strumenti per affrontare al meglio eventuali difficoltà. Una bassa autostima ci rende invece più propensi a notare i nostri difetti e più fragili di fronte alle avversità della vita. Chi non ha fiducia in se stesso tende a evitare sfide e situazioni nuove, rischiando così di perdere opportunità personali e professionali. Spesso una carenza di autostima danneggia le nostre relazioni perché non ci sentiamo degni di affetto, e abbiamo quindi difficoltà nel rapportarci in modo sano con gli altri.

Se non si fa nulla per migliorare la propria autostima, a lungo andare si corre il rischio di sviluppare disturbi come ansia o depressione, oppure di cercare conforto in abitudini dannose come il fumo o il consumo eccessivo di alcol.

Migliorare l’autostima con la psicoterapia

Per evitare che una bassa autostima sfoci in problemi più gravi può essere utile iniziare un percorso di miglioramento interiore insieme a uno psicologo. La piattaforma Serenis mette in contatto ogni paziente con un professionista specializzato che saprà guidarlo nel modo più adatto per risolvere la sua situazione particolare. Trattandosi di terapia online è anche una soluzione ideale per chi voglia avere privacy totale, senza il rischio di imbattersi in un conoscente nella sala d’attesa dello psicologo.

Durante il percorso di psicoterapia si possono esplorare le cause che stanno alla base della bassa autostima, così da affrontare il problema alla radice. Le conversazioni con lo psicologo creano un ambiente sicuro e privo di giudizi, nel quale il paziente potrà prendersi il tempo necessario per elaborare esperienze negative passate. Spesso, le opinioni negative che il paziente ha di se stesso non riflettono i suoi pensieri, ma critiche e commenti ricevuti da genitori, insegnanti, partner o altri. Imparare a vedere questi pensieri con obiettività è un primo passo per costruire un’autostima più solida.

Possibilità di trattamento per la bassa autostima

Tra i tanti diversi approcci esistenti in psicoterapia, due dei più efficaci per sviluppare un’autostima più sana sono quello psicodinamico e quello cognitivo comportamentale.

La terapia psicodinamica è un’evoluzione della psicanalisi, e può aiutare i pazienti a comprendere quali eventi o situazioni passati hanno causato i problemi attuali. Identificare la ragione alla base della propria bassa autostima è utile per capire come procedere per migliorare.

La terapia cognitivo comportamentale, o CBT, mira a identificare modalità di pensiero che incidono negativamente sull’autostima del paziente, influenzando anche le sue azioni e i suoi comportamenti. Si tratta di un approccio pratico, che guarda alla situazione attuale per cambiarla in positivo attraverso uno sforzo attivo per modificare pensieri e comportamenti.

Ciò che si apprende durante il percorso di terapia sarà poi utile nella vita quotidiana, aiutando a poco a poco a costruire relazioni più solide e a intraprendere nuove sfide professionali o personali.

In un’epoca in cui le vite degli altri sono sempre a portata di click, con possibili danni sulla salute mentale degli adolescenti e non solo, non sorprende che i problemi di autostima siano diffusi. Fare il primo passo e affidarsi a uno psicologo può essere il modo per ritrovare fiducia in se stessi, e di conseguenza vivere appieno la vita.