I sondaggi WhatsApp sono in arrivo. Lo ha anticipato il noto informatore WABetaInfo nel weekend appena concluso. La traccia della prossima novità per l’applicazione di messaggistica è comparsa nella beta 22.6.0.70 disponibile sul Play Store per dispositivi Android. Siamo, naturalmente, nelle primissime fasi dello sviluppo della feature ma già possiamo fornirne alcuni dettagli.

La prima cosa che va detta è che i sondaggi WhatsApp sono stati pensati solo per i gruppi e non per le chat singole. Grazie alla funzione, sarà possibile porre una domanda nelle conversazioni collettive e dunque scegliere un certo numero di opzioni per le risposte. L’immagine di apertura articolo ci fornisce già un’anteprima di quella che dovrebbe essere la schermata nella quale, appunto, si potrà costruire proprio il sondaggio.

Ma chi avrà la possibilità di creare sondaggi WhatsApp? Per il momento non è chiaro se la novità sarà ad uso esclusivo degli amministratori o anche dei partecipanti ai gruppi. Non è sbagliato ritenere che la possibilità di allargare la feature a tutti i partecipanti di una conversazione potrebbe essere selezionata nelle impostazioni dell’app, in base alle necessità.

Quello che appare abbastanza evidente è che i sondaggi WhatsApp, come tutti gli altri contenuti presenti nelle chat, godranno della crittografia end-to-end, dunque solo i partecipanti al gruppo ne potranno conoscere i risultati. Per quanto riguarda il lancio definitivo della novità, probabilmente questa non arriverà prima di qualche mese. In effetti, la beta Android presa in esame in questo approfondimento mostra una funzione ancora acerba ed in primo sviluppo. Gli esperti avranno di certo bisogno di tempo per la sua implementazione definitiva. Una volta integrati nel servizio, i sondaggi potranno essere utili per mettere “al voto” decisioni importanti relative a più collettività. I risultati dovrebbero essere messi a disposizione dei partecipanti e magari essere visualizzabili sotto diverse forme, ossia tabelle o grafici.

