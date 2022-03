Claudio Baglioni al Teatro San Carlo di Napoli il prossimo 16 maggio per l’ultima data del tour in programma quest’anno. L’artista festeggia 71 anni sul palco del suo 71esimo concerto, nonché ultima tappa della tournée teatrale che lo porterà in tutta la penisola nelle prossime settimane.

Una location unica, nel cuore di Napoli, per una data eccezionale nell’ambito del tour Dodici Note Solo. Un’atmosfera ricca di magia, intima, che pone Baglioni a stretto contatto con il suo pubblico e un appuntamento speciale, nel giorno del suo compleanno numero 71.

I biglietti per la nuova data di Napoli saranno disponibili dalle ore 11.00 di mercoledì 9 marzo su TicketOne, sia online che nei punti vendita abilitati in tutta la penisola

Si concluderà lunedì 16 maggio il lungo tour di Claudio Baglioni con un concerto in uno dei teatri più belli e prestigiosi del mondo, ricco di storia e di cultura: il Teatro San Carlo di Napoli.

Claudio Baglioni torna al Teatro di San Carlo a distanza di 21 anni dall’ultima volta, avvenuta nel 2001 per il tour InCanto tra pianoforte e voce.

“Rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso silenzio imposto dalla pandemia – ha dichiarato Baglioni – significa ritrovare noi stessi, il senso del nostro cammino e dello stare insieme”.

“Le dodici note – ha aggiunto – l’alfabeto del più universale, profondo e poetico dei linguaggi, costituiscono la chiave per comprendere noi stessi, gli altri e rendere il futuro una casa bella, luminosa, aperta e finalmente degna di essere abitata”.

“Aveva ragione – ha concluso Baglioni – quel filosofo che sosteneva che la vita, senza musica, sarebbe un errore. La ripartenza del nostro Paese, allora, significa anche rimediare a questo “errore”, ritrovarsi e ritrovarci, grazie all’energia del più potente social network della storia dell’umanità: la musica”.