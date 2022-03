I fan dei Jerù sono contenti così ma tutti gli altri continuano a pensare alla capanna per Jessica e Barù al Grande Fratello Vip 2022 dopo questo movimentato fine settimana. La finalissima ormai è vicina ma Jessica rischia di uscire già nella puntata di questa sera, salvo sorprese, e così Barù ha deciso di mettere insieme un po’ di coperte e qualche cuscino per spiegarsi meglio alla sua amica speciale.

Ci sono molte cose che lui non ha detto in queste settimane lasciando sempre nel dubbio Jessica tanto che nei giorni scorsi lei stessa si è detta dubbiosa sul suo modo di fare convinta che ci potesse essere una strategia dietro alla sua vicinanza. Proprio per questo Barù ha deciso di stupirla con una capanna in modo tale da poterle dire tutto quello che in queste settimane ha omesso, compreso quello che lo aspetta fuori e com’è la sua vita.

Il risultato? Poco gossip in giro per casa. I due non hanno rivelato molto dopo la loro capanna al Grande Fratello Vip 2022 e hanno rimandato il loro ‘discorso’ a dopo il Grande Fratello Vip 2022. Da una parte Jessica ha spiegato alle amiche che si sono guardati molti e si sono detti cose che non si erano mai detti mentre Barù non ha fatto altro che confermare che una loro storia fuori è impossibile.

In particolare, Jessica ha spiegato:

“Abbiamo scherzato e parlato molto. Non c’era bisogno della capanna in effetti, ma visto che mancano 7 giorni alla fine del GF Vip, abbiamo preferito lasciare tutta questa voglia e attrazione per dopo il programma. Non abbiamo consumato o approfondito l’amore..”.

Dall’altro lato, Barù parlando con Soleil ha ribadito: “Ci sono state chiacchiere e piccoli sfioramenti, perché eravamo molto vicini. Lei era triste e ho voluto la capanna per rassicurarla sul bene che le voglio. Anche dopo ieri sera però non vedo una storia d’amore tra noi due fuori“.

Le due versioni saranno messe a confronto questa sera al Grande Fratello Vip 2022?