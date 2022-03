Arriva proprio in queste ore un segnale molto chiaro da parte di Anonymous, che dall’inizio della guerra in Ucraina sta cercando di mettere i bastoni tra le ruote alla Russia e a Putin con hackeraggi vari. Il fatto stesso che nel Paese siano stati rese inutilizzabili alcune piattaforme specifiche, come nel caso di Facebook, la dice lunga sul momento storico particolare che stiamo vivendo nel Paese sul fronte dell’informazione. Addirittura, di recente è stata ufficializzata una nuova legge che rende la vita più dura agli addetti ai lavori, essendo possibile addirittura l’arresto in caso di divulgazione di quelle che il governo ritiene essere fake news.

Cosa sappiamo sul nuovo attacco di Anonymous verso la Russia e Putin

Insomma, questione a dir poco delicata. Mentre sulla guerra prendono piede bufale, come quella relativa al nuovo arruolamento militare in Italia che abbiamo trattato durante lo scorso fine settimana, al contempo ci sono riscontri autentici su Anonymous che possono fare la differenza oggi 7 marzo. A differenza di quanto avvenuto nei giorni scorsi, più in particolare, questa volta il noto gruppo di hacker indipendenti ha messo nel mirino le tv russe, con il chiaro intento di oltrepassare i filtri governativi relativi alla divulgazione di informazioni sulla guerra.

Provando a scendere maggiormente in dettagli, Anonymous ha fatto sapere a tutti che il gruppo avrebbe portato a termine un vero e proprio attacco nei confronti dei canali TV Russia 24, Channel One, Moscow 24. A questi, poi, si aggiungono anche i servizi di streaming Wink ed IVI. In particolare, su questi canali, al posto della programmazione inizialmente concepita dalle rispettive redazioni, pare siano stati trasmessi filmati di guerra in Ucraina. Insomma, un affronto non di poco alle forze di governo.

Staremo a vedere, a questo punto, quale sarà la prossima mossa di Anonymous, nel tentativo di mettere nuovamente in difficoltà la Russia e Putin durante la guerra in Ucraina.