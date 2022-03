The Rookie 4 su Rai2 torna in onda domenica 6 marzo, dopo il cambio di programmazione della scorsa settimana. La serie crime si era presa una settimana di pausa per dare priorità all’informazione in merito alla crisi russo-ucraina.

Il poliziesco con protagonista Nathan Fillion dovrebbe quindi tornare ogni domenica in prima serata, con un appuntamento settimanale fino al finale di stagione – sempre salvo variazioni last minute. Andiamo alle anticipazioni.

Si riparte quindi stasera, con l’episodio 4×08 intitolato Colpisci e scappa. Ed ecco la sinossi:

La squadra incontra un cittadino sovrano e si occupa di un complotto terroristico interno. Angela e Wesley discutono della loro situazione.

The Rookie 4 su Rai2 torna domenica 13 marzo con l’episodio 4×09 intitolato Il crollo. Ed ecco la sinossi:

Wesley riesce finalmente a liberarsi dal suo sporco contratto. Nolan si occupa di una relazione sempre più seria con Bailey, e allo stesso tempo prova alcune tecniche elettorali subdole. Intanto, Bradford scopre alcune cose spiacevoli sui suoi genitori.

Nel cast e personaggi di The Rookie 4, Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Mercedes Mason è Zoe Andersen; Melissa O’Neil è Lucy Chen; Afton Williamson è Talia Bishop; Eric Winter è Tim Bradford; Mekia Cox interpreta Nyla Harper.

New entry nel cast della quarta stagione della serie con protagonista Nathan Fillion (Castle, Firefly): Jenna Dewan nel ruolo di Bailey, una vigilessa del fuoco che intreccerà una relazione con l’agente Nolan; e Tru Valentino nel ruolo dell’agente Aaron Thorsen, nuova matricola del dipartimento, affidato all’agente Nyla Harper.

L’appuntamento con The Rookie 4 su Rai2 è alle ore 21:05.

