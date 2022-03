Sembrano esserci pochi dubbi su data ed orario di uscita per l’aggiornamento iOS 15.4 qui in Italia, stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere nel corso delle ultime ore. Situazione da monitorare con attenzione, ma a conti fatti si va avanti spediti nella medesima direzione che abbiamo tracciato con il nostro ultimo articolo a tema, visto che Apple ci riserverà diverse sorprese martedì 8 marzo con il suo evento. Vediamo come stanno le cose, in attesa della mossa tanto attesa da parte della mela morsicata.

Tutto quello che sappiamo sull’orario di uscita per l’aggiornamento iOS 15.4 qui in Italia

Non solo iPhone SE di terza generazione, visto che l’8 marzo sarà il giorno tanto atteso anche per l’aggiornamento iOS 15.4. La tradizione di questo brand, infatti, prevede che a margine della presentazione di un nuovo device, arrivi anche la distribuzione del pacchetto software in cantiere da alcune settimane. Così è stato per l’iPhone 13 ed il rollout di iOS 15 a settembre, così sarà anche tra poco più di 48 ore. Ecco perché bisogna fermarsi un attimino e comprendere quale strada stiamo prendendo con Apple arrivati a questo punto.

Cosa succederà martedì sera? Come riportato da alcune fonti in mattinata, è altamente probabile che l’uscita e la distribuzione del nuovo aggiornamento iOS 15.4 parta attorno alle 19 italiane. Come sempre, consigliamo a tutti di attendere qualche ora, in quanto al momento del rollout potrebbero esserci dei rallentamenti sui server che rischiano di allungare non poco i tempi del processo. Considerando che durante parte della procedura non sarà possibile utilizzare il proprio iPhone, sarebbe saggio portare un pochino di pazienza e procedere con più calma.

Senza contare che, dopo l’uscita dell’aggiornamento iOS 15.4, potrebbero sorgere bug imprevisti. Insomma, fare da cavie non è mai il massimo sotto questo punto di vista.