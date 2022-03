Tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona, dove ci sarà il pienone di tifosi partenopei per l’attesissimo big match Napoli-Milan, in programma questa sera 6 marzo alle ore 20.45. Si tratta di una sfida Scudetto a tutti gli effetti, con entrambe le compagini che possiedono 57 punti in classifica. Gli azzurri, allenati da mister Luciano Spalletti, nelle ultime tre giornate di campionato provengono da due pareggi contro Inter e Cagliari, ed una vittoria importantissima conquistata all’Olimpico contro la Lazio; d’altro canto, i rossoneri guidati da Stefano Pioli sono reduci da una vittoria contro la Sampdoria e da due pareggi contro Salernitana e Udinese. Per la super sfida di oggi, vediamo insieme quali sono le probabili formazioni e dove vederla in diretta TV.

Il tecnico ex Inter e Roma potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda la situazione indisponibili, eccezion fatta per Malcuit e Tuanzebe ancora infortunati (tra i convocati si rivedono Lozano e Anguissa). Sia da parte del Napoli che da parte del Milan, ci sono due dubbi di formazione, malgrado in casa azzurra sembra che le decisioni siano state ormai prese. Tuttavia, come riporta l’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’, il centrocampista Lobotka quasi sicuramente giocherà titolare dal 1 minuto al posto di Demme, mentre Politano risulta in vantaggio su Elmas. Anche per quanto riguarda i ‘diavoli rossi’ ci sono due incertezza, ovvero Messias, che dovrebbe spuntarla su Saelemaekers, mentre Kessiè resta il favorito come trequartista con Bennacer in mediana.

Ricordiamo che il match Napoli-Milan di questa sera, con calcio d’inizio alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta TV su DAZN e anche in diretta streaming sul sito della piattaforma sportiva, a cui ci si potrà collegare tramite PC o notebook, o sull’app di DAZN che si può scaricare su smartphone o tablet.

Di seguito, ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1) con Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

MILAN (4-2-3-1) con Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud.

