Ci sono buone notizie per chi ha intenzione di acquistare un iPhone 13 da 128GB di memoria interna e di colore blu, infatti in queste ultime ore il suo prezzo è leggermente calato su Amazon. Parliamo dell’ultimo top di gamma di stampo Apple, quindi di recentissima realizzazione, che può finalmente godere di un po’ di sconto rispetto a quando è approdato sul mercato. Vediamo a questo punto più nel dettaglio cosa propone quest’oggi Amazon a riguardo.

Riscontri sulle offerte Amazon per iPhone 13 a marzo

Un aggiornamento necessario, dunque, dopo quello di alcuni giorni fa. Come già detto in precedenza il modello di iPhone 13 che può contare su un po’ di sconto è quello da 128GB di memoria interna e di colore Mezzanotte. Qui il famoso sito di e-commerce lo propone al prezzo di 799 euro, avendo applicato uno sconto del 15% sul costo da listino che era di 939 euro. Parliamo di un risparmio non così sostanzioso, ma trattandosi dell’ultimo top di gamma realizzato da Apple ci si può sicuramente accontentare.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

C’è inoltre la possibilità di poter pagare questo iPhone 13 a rate grazie a Cofidis, ma c’è un aspetto da tener presente e riguarda i tempi di spedizione. Non sembra infatti esserci attualmente disponibilità immediata sul sito di Amazon per questo iPhone 13, il che inevitabilmente comporta dei ritardi nella spedizione. Si parla di circa uno o due mesi di attesa prima di ricevere tale top di gamma direttamente a casa propria, ma è un riferimento non preciso e soprattutto per chi è abbonato a Prime si può pensare ad una diminuzione delle tempistiche di spedizione.

Vale comunque la pena acquistare questo iPhone 13, visto il prezzo più basso presente su Amazon. Vogliamo ora rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche che lo riguardano. Parliamo di un flagship avente display Super Retina XDR da 6,1 pollici, con modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Non manca un ottimo comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Infine spazio al processore A15 Bionic, al 5G ed alla resistenza all’acqua ed alla polvere.