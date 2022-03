Stanno venendo a galla ulteriori informazioni, per quanto riguarda l’assistenza che possiamo ottenere quando la mail Teletu non funziona. In realtà, il “quando” qui ha poco senso, considerando il fatto che nessuno da una settimana abbondante a questa parte riesce ad utilizzare la webmail. Allo stato attuale, la strada più efficace per ottenere riscontri, e magari una guida ufficiale, resta Vodafone. Solo contattando Tobi, l’operatore virtuale che dovrà poi far spazio ad una persona in carne ed ossa, forse riusciremo a sbloccare la situazione una volta per tutte.

Cestiniamo il numero verde a pagamento per mail Teletu che non funziona sul versante assistenza

In alternativa, come ribadito poche ore fa con altro approfondimento, resta in piedi la strada che ci porta ai messaggi privati su Facebook e Twitter. Rivolti ovviamente a Vodafone. Tutto questo per dire cosa? Diversi utenti che stanno riscontrando problemi con la mail Teletu continuano a dire sui social che potrebbe essere migliore la strada che ci porta ad un presunto numero verde dell’azienda, in modo da ottenere assistenza mirata ed una soluzione molto rapida per archiviare una volta per tutte le anomalie riscontrate tra fine febbraio ed inizio marzo.

A tal proposito, però, sento di sconsigliare vivamente questa strada. Il motivo è semplice, in quanto le ultime testimonianze ci parlano di un numero a pagamento, di attese infinite in coda, ma soprattutto di soluzioni non trovate al momento della risposta dell’operatore di turno. La chiamata per chi riscontra problemi con la mail Teletu viene smistata in Croazia e, molto spesso, all’utente viene detto che l’assistenza sia in realtà sospesa e che, al più, si riceverà una chiamata successivamente per ottenere informazioni utili all’accesso alla webmail.

Insomma, un altro tassello da aggiungere alla questione dei problemi con mail Teletu sul fronte assistenza, secondo quanto raccolto proprio in queste ore tramite testimonianze dirette qui in Italia.