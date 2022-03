Il cast e personaggi di Noi debutta stasera, 6 marzo, su Rai1. La nuova serie della rete ammiraglia, presentata mercoledì in conferenza stampa, è il remake italiano di This Is Us.

Come la sua versione statunitense, anche Noi racconta la storia di una grande famiglia attraverso i decenni. In questo caso, seguiamo quella dei membri dei Peirò: da Pietro e Rebecca, giovane coppia che negli ‘80 affronta la sfida di crescere tre figli, fino ai nostri giorni in cui Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada verso la felicità. Tutto ha inizio nel 1984, a Torino. È il compleanno di Pietro. Rebecca, che aspetta tre gemelli, comincia ad avere le doglie e deve affrontare un parto molto difficile.

Nel cast e personaggi di Noi troviamo Lino Guanciale nei panni di Pietro Peirò, originario del Sud Italia, dove nasce agli inizi degli anni ’50 da una famiglia di umili origini con un padre violento. Cresce nella Torino operaia, che non perde occasione di farlo sentire un emarginato; Aurora Ruffino è Rebecca Peirò, nata negli agi della buona borghesia torinese, dalla quale cerca di sfuggire. Rebecca vuole costruire qualcosa di diverso per sé stessa e il suo futuro e quel qualcosa potrebbe essere la musica – e in uno dei locali dove si esibisce conosce Pietro e capisce subito che è l’uomo giusto per lei.

Preparate i fazzoletti!

Dario Aita è Claudio Pierò, 34 anni, fa l’attore di una serie tv molto popolare. Nonostante tutto è insoddisfatto. Da piccolo ha sofferto per la mancanza di attenzioni da parte dei suoi genitori; Claudia Marsicano è Caterina Peirò, 24 anni, e combatte da sempre la sua battaglia contro il sovrappeso; ha una voce bellissima, ma si accontenta di insegnare canto facendo lezioni private; Livio Kone è Daniele Peirò, 34 anni, vive con la convinzione di non essere mai all’altezza e di doversi meritare ogni giorno l’amore dei suoi genitori adottivi. Marito affettuoso e padre di due splendide ragazzine, Daniele diventa uno dei più accreditati manager finanziari di Milano e la sua vita procede apparentemente senza intoppi.

Nel cast e personaggi di Noi anche: Angela Ciaburri è Betta, la moglie di Daniele; una donna caparbia ed equilibrata, laureata in architettura; Timothy Martin è Domenico “Mimmo”, il padre biologico di Daniele; Leonardo Lidi è Teo, fidanzato di Cate.

Stasera andranno in onda i primi due episodi. Si comincia con l’1×01 dal titolo Il gioco della vita:

Torino Anni ‘80. Pietro e Rebecca sono una giovane coppia in attesa del parto. Aspettano tre gemelli e proprio il giorno del compleanno di lui si rompono le acque e devono correre in ospedale. Non è un parto come tutti gli altri e ci sono delle complicazioni, ma Pietro, ostinatamente ottimista, è certo che tutto andrà bene e non vuole sentire ragioni contrarie.

A seguire, l’episodio 1×02 intitolato I Fantastici 3:

Nel passato, i primi giorni con i tre bambini sono una vera sfida per Pietro e Rebecca. Daniele non si attacca al seno e in generale tutti e tre dormono a ore alterne, quando uno è sveglio e piange l’altro dorme e viceversa. Sono entrambi provati e sopraffatti dalla gestione dei piccoli, ma – mentre Rebecca è insofferente e si infuria per qualunque cosa – Pietro cerca di mantenere la calma, anche se le incomprensioni tra i due sono ormai all’ordine del giorno. Rebecca è ossessionata dal pensiero del padre biologico di Daniele e decide di andare a cercarlo: non vuole rischiare che si faccia vivo con suo figlio, né ora né mai.

L’appuntamento con la prima puntata di Noi è per stasera alle 21:25 su Rai1.