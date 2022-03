In giornata odierna, sabato 5 marzo, il colosso di Mountain View si è messo a lavoro per il rilascio di un nuovo aggiornamento riguardante l’app Android Auto, sistema sviluppato dall’azienda stessa per concedere agli smartphone con sistema Android di essere utilizzati in automobile tramite l’infotainment presente nel cruscotto della vettura o, qualora fosse assente, in un’autoradio o stereo compatibili. L’attesa da parte degli utenti era tutta rivolta all’introduzione di importanti cambiamenti, eppure l’arrivo del nuovo update non ha portato con sé grosse novità. Andiamo a vedere insieme quali modifiche sono state apportate.

Come già detto sopra, il nuovo aggiornamento dell’app Android Auto, che passa alla versione 7.4.6209, non ha introdotto cambiamenti straordinari: infatti, le novità giunte non fanno certo saltare di gioia gli utenti. Lo scorso mese di gennaio erano trapelate indiscrezioni circa l’arrivo, con il nuovo aggiornamento, di un’interfaccia utente ridisegnata conosciuta con il nome in codice di ‘Coolwalk‘ e la possibilità di eseguire il mirroring dello schermo del telefono sul display dell’infotainment del veicolo, ma nulla di tutto questo è apparso con la nuova versione. A quanto pare, quest’ultimo upgrade di Android Auto riguarda solamente poche novità, ossia il miglioramento della funzione Do Not Disturb, la modalità scura sulla UI dell’auto, che adesso risulta indipendente dallo smartphone, alcuni bug fix ed altri miglioramenti.

Tuttavia, qualora foste interessati ad aggiornare l’app, è opportuno sapere che il nuovo update per dispositivi Android ancora non è visibile nel Google Play Store (potete scaricarlo manualmente tramite APK, anche se lo sconsigliamo vivamente). Ad ogni modo, ora come ora, non sono giunte informazioni precise su quando Google potrebbe rilasciare le novità sopra citate per tutti gli utenti Android Auto, ma è chiaro che non ci sarà da aspettare ancora tanto per il loro arrivo.

