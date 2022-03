Un altro brutto risveglio per i fan di cinema e di serie tv: Mitchell Ryan è morto a 88 anni. Per tutti noi è il volto noto di Dharma & Greg o, meglio, il simpatico Edward Montgomery, padre del protagonista, mentre per altri è l’antagonista per eccellenza di Arma Letale, il primo e indimenticato capitolo della saga adrenalinica.

La notizia è stata confermata a The Hollywood Reporter dalla sua figliastra, Denise Freed, che ha rivelato anche le cause. Secondo quanto dichiarato Mitchel Ryan è morto per insufficienza cardiaca congestizia venerdì 4 marzo nella sua casa di Los Angeles. Sono molti gli attori giovani e meno giovani ispirati dal lavoro di Mitchell Ryan che si lascia alle spalle un lungo curriculum sia per quel che riguarda il cinema che la tv.

La carriera di Ryan sul palcoscenico e sullo schermo è durata quasi sei decenni, nato a Cincinnati nel 1934, l’attore si dedicò alla recitazione a teatro e fece il suo debutto nel film del 1958 Thunder Road. Quasi dieci anni dopo arriva il successo con il ruolo di Burke Delvin nell’originale Dark Shadows e nel 1987 ha prestato il volto all’antagonista in Arma Letale. Il suo curriculum include anche la partecipazione a molte serie tv come guest star e l’interpretazione di Edward Montgomery in Dharma & Greg per ben cinque anni.

Eccolo in uno dei momenti della serie tv:

Sui social sono molti i vip e i fan che si sono stretti in un abbraccio virtuale e di certo non poteva mancare la protagonista della serie tv, Jenna Elfman che su Instagram ha condiviso una serie di foto insieme a Ryan scrivendo: “Ohhhhhh il nostro dolce, dolce Mitch ci ha lasciato… Ho adorato lavorare con lui per tutto il tempo in #DharmaandGreg . Il suo personaggio “Edward”, padre di Greg, è stato brillante. Ho adorato quest’uomo. Mi sono sempre emozionata quando mi sono imbattuta in lui. Davvero un gentiluomo. Tutto il mio amore per la sua famiglia…”.

Mitchell Ryan ha partecipato come guest star anche a Star Trek: The Next Generation, Hunter, Renegade, La Signora in Giallo, West Wing – Tutti gli uomini del Presidente e nei film per la tv, Strikeout e Uno sconosciuto in casa. La sua ultima apparizione sullo schermo è stata in un episodio del 2021 di Smartphone Theatre.