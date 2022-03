Tutti ricordiamo che dopo la morte di John Belushi, l’amico e collega Dan Aykroyd non sarà più lo stesso almeno per un po’. A più riprese ha tentato di farlo smettere, di riportarlo in superficie e di salvarlo. Ora John, 33 anni, giace privo di vita al Bungalow 3 dell’hotel Chateau Marmont di Los Angeles. Si lascia alle spalle quelle ultime ore trascorse a fare bagordi insieme a Robert De Niro, Robin Williams e Cathy Evelyn Smith. Nel suo corpo una dose letale di speedball iniettata proprio da Cathy, che riconoscerà l’errore nelle proporzioni causato dallo stato di ebbrezza con cui ha offerto lo sballo all’amico.

Sì, perché John Belushi ha trascorso giornate intere ad assumere alcol, cocaina ed eroina. Ha ridotto il Bungalow numero 3 in un colabrodo di rifiuti, bottiglie, cartoni per pizza e abiti sudici, gli stessi con cui partecipa alle riunioni in visibile ritardo e in stato sovraeccitato. Pallido, sudato e trasandato, John è sempre più nervoso e incostante. Il suo entourage non riesce a stargli dietro: l’attore e cantante passa da un night club a un negozio di chitarre, si rinchiude per ore nel suo bungalow, salta gli appuntamenti e versa in uno stato di continuo nervosismo.

Gli ultimi a vedere John vivo sono proprio Robin Williams, Robert De Niro e Cathy Evelyn Smith. Quest’ultima lascia l’albergo dopo le 8 del mattino mentre Belushi è ancora a letto. Intorno alle 12 del 5 marzo 1982 Bernie Brillstein, assistente del manager, rinviene il corpo senza vita di John Belushi. La guardia del corpo Bill Wallace tenta di rianimarlo, ma niente da fare. John Belushi, l’attore di The Blues Brothers e Animal House, è morto.

Cathy lascia gli Stati Uniti e vi farà ritorno solo nel 1986, assumendosi le responsabilità per quella dose letale di speedball per poi scontare 15 mesi di carcere.