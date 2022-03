Nello stabilire quali siano i migliori riff di John Frusciante si sbatte il grugno contro un muro insormontabile: il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers è uno di quei fenomeni che dividono il pubblico in due schieramenti. Da una parte lo si considera un genio, dall’altra uno strimpellatore sopravvalutato. Eppure, timidamente, possiamo dire che probabilmente solo lui poteva raccogliere l’eredità di Hillel Slovak, e le sue intuizioni hanno fatto letteralmente esplodere la band tra Mother’s Milk (1989) a Blood Sugar Sex Magik (1991). Le due uscite dalla band si sono fatte sentire, per questo lo celebriamo.

Under The Bridge (1991)

Un arpeggio complesso e dagli esiti inaspettati: questo rende grande Under The Bridge, una delle canzoni più intense dei Red Hot Chili Peppers che John Frusciante ha rivestito di tormenti chitarristici dimostrando di essere abile sia nella melodia che nel groove.

Suck My Kiss (1991)

Quando si parla di Frusciante non si può prescindere da Suck My Kiss, con quel riffone degno del più atroce headbanging che impreziosisce i contenuti di Blood Sugar Sex Magik alla pari di Give It Away, Funky Monks e della title-track.

Californication (1999)

Californication contiene uno degli arpeggi più belli della storia del rock. Il risultato è un dialogo sonoro tra Frusciante e Flea, degno della definizione “hardcore soft porn” che Anthony Kiedis canta nel testo di questo grande successo radiofonico.

Can’t Stop (2002)

Con Can’t Stop i Red Hot Chili Peppers hanno aperto i loro concerti in tante occasioni. Il brano è peculiare per il crescendo dell’intro, per poi esplodere con il mega-riff di Frusciante che rimane in solo prima dell’apporto degli altri strumenti. Uno dei momenti più funk della band.

Dani California (2006)

Tra i migliori riff di John Frusciante non può mancare quello di Dani California, che al groove unisce un solo finale degno dei migliori momenti della band.