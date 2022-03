Sono stati annunciati i concerti di Carmen Consoli nel 2022 che fanno seguito alla sua ultima tournée teatrale.

La cantantessa, aveva conquistato il pubblico con la sua originale divisione in 3 atti – tipici proprio del teatro – e ora arricchisce ciascuno di essi e lo trasforma in un concerto a sé.

Nuove atmosfere e nuovi suoni, tra rock, acustico ed elettronica è ciò che bisogna aspettarsi dai nuovi concerti di Carmen Consoli nel 2022, un viaggio con tre formazioni distinte, in funzione delle location che la ospiteranno. Si tratta di “Volevo fare la rockstar TOUR”, “Acustico” e “Femme Fatale”.

La formazione principale sarà quella full band che i fan potranno apprezzare nell’ambito dei concerti di “Volevo fare la rockstar TOUR”: sette i musicisti sul palco con lei (Antonio Marra alla batteria, Marco Siniscalco al basso, Massimo Roccaforte alle chitarre, Adriano Murania al violino, Emilia Belfiore al violino, Concetta Sapienza al clarinetto e Elena Guerriero al pianoforte).

Carmen Consoli si esibirà anche in “Acustico” con il violino di Adriano Murania e le chitarre di Massimo Roccaforte, e in “Femme fatale”, in uno straordinario e infuocato duo femminile, chitarra e batteria, con Marina Rei.

Il tour partirà il 18 giugno da La Salle in Valle d’Aosta (Musicastelle) e proseguirà per tutta l’estate. Le prime date sono già state comunicate e il calendario degli appuntamenti è in continuo aggiornamento, tra i più grandi Festival estivi e le più affascinanti location della penisola. Il 14 luglio sarà al Lucca Summer Festival e si esibirà nella stessa sera della superstar Robert Plant e della 27 volte Grammy Alison Krauss.

I concerti di Carmen Consoli nel 2022

18 giugno – Musicastelle – La Salle (Valle d’ Aosta)

5 luglio, Flowers Festival – Collegno (TO)

6 luglio, Ravenna Festival 2022 – Ravenna

8 luglio, Piazza Duomo – Messina

14 luglio, Lucca Summer Festival – Lucca

28 luglio, Cavea Auditorium Parco Della Musica – Roma Summer Fest – Roma

30 luglio, Parco Dei Suoni – Riola Sardo (OR)

13 agosto, Locus Festival – Locorotondo (BA)

28 agosto, Arena Sferisterio – Macerata

8 settembre, Carroponte – Sesto San Giovanni (MI)