Le rimodulazioni WindTre continuano a colpire gli ex clienti 3 Italia, che, come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, hanno adesso impattato un nuovo scaglione di utenti ricaricabili adesso interessati dalla transizione automatica ai nuovi sistemi del gestore unico a cavallo dei primi giorni di aprile di quest’anno.

Si tratta di un procedimento di innovazione tecnologica volto ad uniformare i sistemi proprietari. La modifica unilaterale comporterà, per gli utenti coinvolti, l’introduzione del nuovo meccanismo extra-soglia che aggiunge 1GB di traffico al giorno al prezzo di 0,99 euro, da sfruttare entro le 23.59 del giorno stesso e con blocco successivo della navigazione al termine, fino al giorno dopo. Oltretutto, se l’utente impattato sceglierà di disattivare l’offerta Super Internet o una di quelle della linea ‘All In o Play’, usufruirà del piano tariffario New Basic al prezzo di 4 euro al mese (sarà, in alternativa, consentito di richiedere il passaggio ad un piano gratuito a consumo senza canoni mensili, o anche attivare una delle offerte al momento disponibili). Un’altra modifica introdotta dalle ultime rimodulazioni WindTre scatta in caso di credito residuo insufficiente per l’attivazione o il rinnovo delle offerte: nell’eventualità, sarà possibile continuare ad usufruire del traffico incluso fino alle 23.59 del giorno stesso, a fronte di un prezzo di 0,99 euro.

Qualora il credito non fosse sufficiente anche il giorno dopo, il traffico incluso continuerà a restare disponibile per altri 4 giorni al costo di 1,99 euro. Potrete esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione delle rimodulazioni WindTre ricevuta a mezzo SMS inviando una raccomandata A/R, una PEC, recandosi personalmente presso un punto vendita WindTre o chiamando il 159 (senza dimenticare di indicare sempre ‘modifica delle condizioni contrattuali’ nella causale). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.

Continua a leggere su optimagazine.com