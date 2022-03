Sta prendendo piede proprio in queste ore l’ennesima bufala riguardante la guerra in Ucraina, considerando il fatto che in queste ore si parla tanto di arruolamento immediato nell’esercito dalle classi 1970 ai 1980. Una storia che ricorda davvero tanto quella che abbiamo portato alla vostra attenzione circa una settimana fa, considerando che in quel frangente la fake news ha coinvolto quelli nati dal 1990 in poi. Cambia la forma, dunque, ma non la sostanza, visto che il finto documento del Ministero della Difesa è apparentemente firmato dal Generale Paolo Gerometta.

Riconosciamo la bufala sul finto arruolamento immediato nell’esercito per le classi dal 1970 al 1980

Sostanzialmente, riconoscere la bufala riguardante il finto arruolamento immediato nell’esercito per le classi che vanno dal 1970 al 1980 è meno complicato di quanto si possa immaginare. Si tratta di un documento diventato virale proprio in queste ore, simile a quello che trovate nella foto ad inizio articolo. Lo scopo non è quello di dar vita ad una truffa, ma solo creare preoccupazione ed allarmismo. Suppongo che siano state scelte due fasce d’età differenti, quella più giovane e quella un po’ più avanti con gli anni, con un chiaro intento.

Ad oggi, infatti, restano fuori da queste bufale quelli nati tra il 1981 ed il 1991, sulla carta più abili nello scovare fake news di questo tipo. Staremo a vedere se ci sarà qualcosa anche per loro nei prossimi giorni, visto che la guerra in Ucraina purtroppo è destinata ad andare avanti ancora per un po’. Va detto, comunque, che il Generale Paolo Gerometta esista per davvero, come riportato dalle prime analisi dei fact checker. Altro elemento che rischia di indurre in errore le persone e che dobbiamo tenere a mente.

A prescindere da queste considerazioni, bisogna solo ribadire che la storia del presunto arruolamento immediato nell’esercito delle classi che vanno dal 1970 al 1980, nell’ottica della guerra in Ucraina, sia al 100% finto.