In Happy Birthday In The Sky dei Placebo ritroviamo tutto il mondo di Brian Molko e Stefan Olsdal. Ballate che esplodono in detonazioni sonore, scandite dalla voce del frontman che ancora oggi ci ricorda tutta la “teenage angst” (riferimento necessario e spontaneo) degli anni Novanta, anche se Brian non è più l’androgino che confondeva i tabloid dal momento che sfoggia un paio di baffi cui dobbiamo ancora abituarci.

Happy Birthday In The Sky dei Placebo

Happy Birthday In The Sky dei Placebo è il nuovo estratto da Never Let Me Go, il disco che vedrà la luce il 25 marzo dopo una lunga assenza. Il singolo è la quarta anticipazione dopo Beautiful James, Surrounded By Spies e Try Better Next Time e suona tanto come una dedica appassionata verso qualcuno che ha lasciato questo mondo.

Nel testo, infatti, Brian Molko veste i panni di qualcuno che dice di sentirsi sbiadito dopo che il suo tesoro è stato “spazzato via”. Per questo il protagonista chiede le sue medicine, nel giorno in cui il grande assente avrebbe compiuto gli anni. I Placebo offrono profondità anche di fronte a un testo minimale. Happy Birthday In The Sky, infatti, si compone di tante frasi ripetute ossessivamente, quasi a sottolineare lo stato mentale in cui il cantautore si cala per questo singolo.

I Placebo in Italia

Il 2022 è l’anno del nuovo album dei Placebo e del loro ritorno in Italia. Con 3 date Brian Molko porteranno il disco Never Let Me Go sul palco: il 17 giugno saranno a Firenze per il Firenze Rocks sullo stesso palco dei Muse; la data del 29 giugno a Mantova è sold out. Il 27 ottobre, infine, i Placebo saranno al Mediolanum Forum di Assago.

Di seguito il testo e la traduzione di Happy Birthday In The Sky dei Placebo, il nuovo estratto da Never Let Me Go da oggi su tutte le piattaforme streaming.

Testo

[Verse 1]

Darling, happy birthday

In the sky, in the sky

You were blown away

I don’t know why, why

Now I sit and wait

As days float by, by

Darling, happy birthday

In the sky, in the sky [Chorus]

I want my medicine

(Give me my medicine)

I want my medicine

(Give me my medicine)

I want my medicine

(Give me my medicine) [Verse 2]

Darling, happy birthday

In the sky, in the sky

Now I fade and fade

As time runs dry, dry [Chorus]

I want my medicine

(Give me my medicine)

I want my medicine

(Give me my medicine)

I want my medicinе

(Give me my medicinе)

I want my medicine

I want my medicine

(Give me my medicine)

I want my medicine

(Give me my medicine)

I want my medicine

(Give me my medicine, give me my medicine) [Outro]

Darling, happy birthday

(I want, I want

I want, I want)

Darling, happy birthday

(I want, I want

I want, I want)

Darling, happy birthday

(I want, I want

I want, I want)

Give me my medicine

