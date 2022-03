Richard Flood lascia Grey’s Anatomy 18 nel decimo episodio, che ha segnato l’addio al personaggio di Cormac Hayes: l’attore era apparso per la prima volta a metà della stagione 16, come “regalo” inviato da Cristina a Meredith, ed era sempre parso un possibile interesse sentimentale per la protagonista del medical drama, ma poi la loro storia è sfumata (o meglio, è stata relegata ad una parentesi off screen nella sceneggiatura), fino alla definitiva partenza del chirurgo pediatrico da Seattle.

Attenzione Spoiler!

Richard Flood lascia Grey’s Anatomy con un’uscita di scena piuttosto frettolosa: Hayes lascia Seattle dopo aver rassegnato le sue dimissioni al capo Bailey, a causa della rivelazione del reato commesso da Owen nell’aiutare gli ex soldati malati terminali ad accedere all’eutanasia. Il personaggio ha scelto di non restare a lavorare in un ospedale in cui, a causa di ciò che sapeva, si sarebbe reso complice di un reato.

Richard Flood lascia Grey’s Anatomy dopo 3 stagioni asserendo di essere soddisfatto della sua permanenza nella serie, ma in realtà l’attore di Crossing Lines e Shameless sembrava fiducioso di poter avere una trama ben più sostanziosa per il suo personaggio. Flood è stato promosso a volto regolare della serie a partire dalla stagione 17, ma non è mai stato davvero integrato nelle trame principali del medical drama: prima ha dovuto soccombere all’interesse di Meredith per DeLuca, poi c’è stata l’intera stagione dedicata alla pandemia che ha congelato il loro potenziale interesse reciproco, infine è stato messo da parte dopo una breve relazione avvenuta fuori scena, perché i suoi figli non avrebbero accettato la storia con Grey. Infine, quando è riapparso Nick Marsh nella vita di Meredith, è parso chiaro che Hayes non aveva più molto senso come personaggio.

Richard Flood lascia Grey’s Anatomy da risorsa certamente sottoutilizzata: oggi definisce “perfetto” un periodo di tre stagioni nello show, ma solo all’inizio della stagione 18 si diceva fiducioso di una potenziale svolta sentimentale tra Grey e Hayes, dunque speranzoso di un pieno coinvolgimento nella storyline della protagonista. Evidentemente qualcosa è andato storto e i piani degli sceneggiatori non sono andati nella stessa direzione auspicata dall’attore, che oggi commenta il suo addio a Deadline senza rinunciare ad una stoccata sull’occasione sprecata per Meredith e Cormac. La loro chimica, mai veramente testata, lascia il pubblico col dubbio di come sarebbe stata la loro storia, se solo fosse stata vissuta.

Avere tre anni nello show è stato perfetto per me e penso che l’arco narrativo del personaggio con tutti gli sviluppi della storia stesse probabilmente arrivando alla sua fine naturale, il che è stato fantastico. Sono stato molto felice che tutti la pensassero allo stesso modo. Tutti si chiederanno cosa sarebbe successo se (Meredith e Cormac) si fossero messi insieme. Se si fossero messi insieme propriamente, avrebbe funzionato? Penso che ai fan sarebbe piaciuto vedere qualcosa di più di quello che avrebbe potuto essere quella dinamica – è certamente la reazione che sto ricevendo – ma non spetta a me dirlo.

Dunque Richard Flood lascia Grey’s Anatomy un po’ in sordina, ma non senza un saluto tra i personaggi di Meredith e Cormac: “Se ti dicessi addio, Mer, potrei non andarmene mai. Mi hai fatto credere che potrebbe esserci davvero una vita dopo Abigail” ha detto McWidow a Grey prima di lasciare l’ospedale. Inoltre, si è rifiutato di rivelare a Teddy il segreto che Owen gli ha rivelato in punto di morte, essenzialmente come forma di gratitudine per il collega che gli ha salvato la vita nel finale di metà stagione.

