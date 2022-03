Alla fine del mese di dicembre 2021, Xiaomi ha presentato in Cina due gadget wearable tra cui lo smartwatch Xiaomi Watch S1 e le cuffie Xiaomi Buds 3 e Buds 3 Pro. Attualmente, però, pare che l’azienda cinese si sia messa a lavoro su una nuova versione sportiva e, a rivelarlo, sono delle immagini inedite giunte da poco dal famoso leaker Ishan Agarwal e condivisi dal portale ‘91mobiles.com‘, che ha mostrato il presunto design completo del possibile Xiaomi Watch S1 Active. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta e quali potrebbero essere i dettagli tecnici del presunto smartwatch sportivo del brand asiatico.

Dalle immagini trapelate, è possibile notare come lo Xiaomi Watch S1 Active mostri il medesimo quadrante di forma circolare dotato di cinturino sportivo, presumibilmente in silicone, della variante standard. Il dispositivo sfoggia due pulsanti fisici sulla cassa e didascalie sul quadrante, quali Home, Outdoor e Active. Lo Xiaomi Watch S1 Active, proprio come il gran numero di orologi intelligenti, sarà capace di monitorare i passi, le attività sportive outdoor e così via. Inoltre, i render esibiscono anche le possibili scelte di colore, ossia Nero, Blu e Bianco, tutte dotate di supporto per più quadranti.

Ora come ora, questi sono gli unici dettagli rivelati in merito al possibile lancio dello Xiaomi Watch S1 Active, ma è più che probabile che il wearable possa sfoggiare le stesse caratteristiche tecniche del suo modello standard. Infatti, il Watch S1 è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici, è resistente all’acqua fino a 5ATM, offre 117 modalità sportive ed è dotato di un sistema di posizionamento GNSS in grado di rilevare il movimento all’aperto. È possibile sfruttare una batteria con una capacità è di 470mAh, presenti un microfono ed un altoparlante per rispondere alle chiamate, il monitoraggio della frequenza cardiaca ed i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Con molta probabilità, la variante sportiva sarà lanciata sul mercato internazionale insieme alla gamma di smartphone Xiaomi 12.

Continua a leggere su optimagazine.com