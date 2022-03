Almeno in alcuni paesi europei è partita la corsa alle pillole allo iodio contro le radiazioni nucleari. Per il momento l’Italia sembra non aderire all’iniziativa di tanti privati che vogliono fare scorta delle pasticche per la minaccia nucleare appunto costituita dall’attuale guerra tra Ucraina e Russia. A beneficio del dubbio va specificato che la cosa ha davvero poco senso e l’assunzione del farmaco pure non è da sottovalutare per eventuali effetti collaterali.

A cosa servono le pillole allo iodio

Semplificando al massimo, l’assunzione delle pillole allo iodio (più propriamente di ioduro di potassio) contribuisce alla saturazione della la ghiandola tiroidea, prevenendo l’eventuale assorbimento di iodio radioattivo collegato alle emissioni nucleari. Proprio per questo motivo, si riduce il rischio di cancro alla tiroide ma l’utilizzo delle compresse non protegge da altre sostanze radioattive e può essere pericoloso in alcuni casi, come riportato di seguito.

Perché non ha senso ora assumere le pillole allo iodio

Visto che la corsa alle speciali pasticche si sta manifestando soprattutto in Belgio, è stata proprio l’Agenzia federale belga per il controllo nucleare a chiarire che non ha alcun senso assumere le specifiche compresse ora. Almeno ad oggi 4 marzo non ci sono evidenze relative a pericoli di emissioni nucleari in corso e non ha valore prendere le pillole allo iodio contro le radiazioni in forma preventiva. Tanto più. non si dovrebbe mai procedere in questa direzione di propria iniziativa ma sempre sotto indicazione delle autorità e di personale medico.

Per chiarire ancora quanto sia assurdo assumere pillole allo iodio contro le radiazioni, va anche detto che la pratica è consigliata poi solo per alcune fasce d’età. Sono i minori di 18 anni e le donne in gravidanza o allattamento i principali destinatari di cure allo iodio appunto , Gli adulti fino ai 40 anni hanno scarse probabilità di sviluppare un cancro alla tiroide mentre chi ha dai 41 anni in su farebbe bene ad evitare proprio le pillole allo iodio per rischio concreto di intossicazione.

