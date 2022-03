Già nelle scorse settimane si è parlato del sequel di Santa Clause e della voglia di Disney+ di riportare la ‘magica’ storia sulla sua piattaforma con un seguito e oggi si torna a parlare del progetto perché potrebbe essere uno dei volti noti di Dr House M.D. a prendere il posto che fu di Tim Allen, almeno in parte.

La serie limitata The Santa Clause è il sequel della trilogia di film con Tim Allen ed Elizabeth Mitchell (che ha firmato per riprendere il suo ruolo originale) nei panni del signore e della signora Claus ma ancora per poco. Lo spin-off annunciato in precedenza segue la ricerca di Scott Calvin di un suo sostituto adatto per assumere il ruolo del nuovo Babbo Natale per permettere a lui e alla sua famiglia di godersi un po’ di normalità.

Proprio il volto del suo successore potrebbe essere uno dei dottori al servizio di Dr House nella famosa serie cult Fox, ma di chi stiamo parlando? Di Kal Penn. Toccherà a lui prestare il volto a Simon Choksi “un ambizioso inventore di giochi e sviluppatore di prodotti nonché devoto padre single”. Quando l’uomo vedrà infrangersi i suoi sogni di essere il prossimo Bezos avrà modo di rivoluzionare la sua vita con una visita al Polo Nord.

Dopo aver aggiunto Jason Winer come regista e produttore esecutivo, The Santa Clause ha scelto Kal Penn per ritornare alle origini. La serie Santa Clause riunisce Allen con il creatore di Last Man Standing Jack Burditt, produttore esecutivo insieme al collega, Kevin Hench, Richard Baker e Rick Messina. Al momento non conosciamo la data di messa in onda ma sarà sicuramente un progetto che non vedrà la luce del sole prima della fine di quest’anno o magari proprio nel periodo natalizio.