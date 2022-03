L’Isola dei Famosi 2022 sta prendendo forma proprio mentre la casa del Grande Fratello Vip 2022 continua a svuotarsi. Presto si spegneranno le luci sulla casa di Cinecittà e si apriranno le telecamere in Honduras per permettere la messa in onda della nuova edizione dell’Isola dei Famosi al cui timone ci sarà la coppia formata da Ilary Blasi e Alvin, la prima in veste di conduttrice per la seconda volta consecutiva, e il secondo in quella di inviato dopo il disastro Massimiliano Rosolino.

Chi prenderà il posto di Awed nell’olimpo dei vincitori del programma? Al momento in realtà non si conoscono nemmeno tutti i nomi dei concorrenti che prenderanno parte all’Isola dei Famosi 2022 al via il prossimo 21 marzo nel prime time di Canale5, ma quello che sappiamo è che Ilary Blasi dovrebbe essere accompagnata, almeno in studio, da Nicola Savino e Vladimir Luxuria anche se potrebbe arrivare un forfait a pochi giorni dall’inizio.

Per l’Honduras partiranno concorrenti in coppia e singoli e i primi nomi venuti a galla sono quelli di Lory Del Santo col fidanzato Marco Cucolo; Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni; Carmen Di Pietro col figlio Alessandro; Jeremias e Gustavo Rodriguez, fratello e padre di Belen e Cecilia; due componenti del gruppo I Cugini di Campagna e Guendalina Tavassi col fratello Edoardo.

In versione ‘singoli’ dovrebbero partire per l’Isola dei Famosi 2022 anche Floriana Secondi, Ilaria Galassi, Ilona Staller, Nicolas Vaporidis, Matilde Brandi, Roberta Morise, Gianluca Tornese, Nicole Daza compagna di Marcell Jacobs. La certezza arriverà solo con le conferme ufficiali e i primi promo che annunceranno la partenza dei naufraghi e il cast completo alla corte di Ilary Blasi. Intanto, non rimane che attendere i prossimi indizi sperando che non ci siano sempre, e solo, i soliti vip da reality.