Episodi lunghi, realtà e storie ben scritte, le mini serie inglesi continuano a mietere successi e lo stesso succederà con Le Indagini di Roy Grace pronta al debutto su Sky proprio in questi giorni. La mini serie occuperà il prime time della rete Sky dal 6 marzo e sarà disponibile in streaming su Now per un totale di due episodi da un’ora e mezza, in pieno stile inglese. Al centro della trama c’è un detective, Roy Grace, costretto a ricominciare tra l’indifferenza e il dubbio dei colleghi.

Per alcuni si tratta di una sorta di Dr House pronto ad andare avanti a tentativi ed errori fino a quando non riesce ad arrivare alla verità. La cosa che manca a Roy Grace, a differenza del diagnosta americano, è il colpo di genio che cambia le carte in tavola ma questo non gli impedisce di costruire l’identikit di chi ha davanti catalogandolo bene e dividendoli in vittime o carnefici, il pubblico saprà fare lo stesso?

A prestare il volto al protagonista de Le Indagini di Roy Grace è John Simm e al suo fianco ci saranno anche Richie Campbell, Laura Elphinstone, Rakie Ayola, Adrian Rawlins, Brad Morrison e non solo. Anche in questo caso la serie è ispirata ad una saga letteraria, che porta lo stesso titolo e la firma di Peter James. A rendere unico il prodotto, però, ci hanno pensato poi lo stesso protagonista della serie e chi ha lavorato dietro le quinte cambiando e tagliando quello che di peggio c’era nella saga letteraria.

A firmare la sceneggiatura de Le Indagini di Roy Grace ci ha pensato un volto noto della tv inglese e del canale ITV, Russell Lewis. Se bocciare o promuovere la serie lo capirà solo il pubblico dopo la messa in onda il 6 e 13 marzo su Sky Investigation.