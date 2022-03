L’incubo per Anna Safroncik sembra finalmente arrivato al termine. Per una settimana l’abbiamo sentita in tv e sui social parlare di suo padre, della sua fuga dai Paesi in guerra e della sua disperazione perché impotente ma, ad un passo dalla sua partecipazione a Verissimo, tutto si è risolto. Nelle scorse ore, proprio sui social, la Safroncik ha rivelato che suo padre è finalmente al sicuro e che il suo lungo viaggio della speranza è terminato sulla soglia di casa sua per la felicità di tutti.

L’attrice de Le Tre Rose di Eva ha rivelato che il padre e sua moglie sono in salvo avendo raggiunto l’Italia: “Finalmente dopo tutti questi giorni in viaggio sono arrivati a casa mia… al sicuro“. Nei giorni scorsi l’uomo e la moglie sono scappati da Kiev e Anna Safroncik, solitamente riservata, ha sfogato sui social la sua frustrazione per la situazione della sua terra d’origine e della sua famiglia.

Più volte la Sanfroncik aveva pregato il padre di partire per l’Italia ma senza ottenere molto visto che lui era rimasto ad insegnare canto all’Università del suo Paese. Presto le cose si sono complicate e a quel punto sembrava impossibile lasciare il Paese se non a piedi per un lungo tratto sperando poi di poter prendere un aereo per lasciarsi alle spalle quell’inferno.

Le cose per fortuna sono finite bene e domani pomeriggio Anna Safroncik sarà a Verissimo proprio per raccontare il suo dramma. L’intervista è stata registrata nei giorni scorsi, prima del lieto fine, non sappiamo quindi se ci sarà un aggiornamento per gli ultimi sviluppi. L’attrice ha ringraziato tutti i fan che l’hanno sostenuta in questi giorni sui social felice per il suo lieto fine.