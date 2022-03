Manca davvero poco alla prima scadenza rilevante per quanto concerne Intrastat 2022, stando alle disposizioni giunge direttamente dall’Agenzia delle Dogane. Dopo le informazioni condivise nelle scorse settimane sul nuovo corso che abbiamo intrapreso in questo particolare, contesto, infatti, occorre mettere a fuoco in quale direzione stiamo andando a marzo. Proviamo a fare il punto della situazione, dunque, affinché non ci siano brutte sorprese in base a quanto venuto a galla nel corso degli ultimi due mesi qui in Italia. Essere aggiornati, a questo punto, è un dovere.

Cosa dobbiamo considerare sulla scadenza Intrastat 2022 secondo l’Agenzia della Dogane

La questione del giorno ruota per forza di cose attorno alla determinazione n. 98794/RU del 2 marzo 2022. Per farvela breve, la scadenza relativa ad Intrastat 2022 è di facile lettura, in quanto l’Agenzia delle Dogane, con la totale collaborazione dell’Agenzia delle Entrate, di recente ha stabilito che la data del 7 marzo 2022 rappresenterà a conti fatti il termine ultimo per presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari. Il tutto, comunque, va contestualizzato ai periodi di riferimento che partono dal 1° gennaio 2022.

Bisogna chiarire, in questo senso, che la proroga del termine, in un primo momento fissato al 25 febbraio, era già stata resa ufficiale dagli uffici competenti delle due Agenzie alcuni giorni fa. Si fa riferimento ad un comunicato stampa congiunto del 24 febbraio. Dunque, con le novità entrate in gioco di recente, ora non abbiamo più scuse. Le scadenze sono chiare e chi di dovere dovrà per forza di cose appuntarle, per evitare di andare incontro a qualsiasi tipo di problema. La prossima settimana ne sapremo di più sul tipo di risposta degli addetti ai lavori.

Per ora, invece, facciamo attenzione alla scadenza Intrastat 2022 secondo l’Agenzia della Dogane, essendo chiari i termini da alcune settimane a questa parte.