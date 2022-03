Il finale di The Goldbergs 8, in onda in prima tv in chiaro su Italia1 il 4 marzo, conclude anche in Italia quella che è la penultima stagione della celebre sit-com finora.

Il finale di The Goldbergs 8 coincide con l’episodio 22. Si tratta della stagione che ha dovuto affrontare un’enorme perdita nel cast, con la morte di George Segal: scomparso per complicazioni dovute a un intervento chirurgico di bypass all’età di 87 anni, l’attore nominato all’Oscar è stato co-protagonista della commedia familiare per otto anni, nei panni di Albert “Pops” Solomon, il padre vedovo di Beverly (McLendon-Covey) e veterano della Seconda Guerra Mondiale. L’ultimo episodio che ha girato prima della sua morte è stato il sedicesimo dell’ottava stagione.

Ecco la trama del finale di The Goldbergs 8, dal titolo La Proposta, in onda il 4 marzo alle 16.15 su Italia1.

Geoff vuole chiedere ad Erica di sposarlo e le compra l’anello. Beverly lo trova e riferisce tutto a Murray, che però crede che sia Barry a volerle fare la proposta, creando tutta una serie di equivoci.

The Goldbergs 8 è terminata nella primavera 2021 su ABC: nel maggio scorso la rete ha rinnovato la sua storica comedy ambientata negli anni ’80 per una nona stagione. The Goldbergs 9 è attualmente in onda negli Stati Uniti e non arriverà su Italia1 prima della prossima stagione televisiva nel palinsesto autunno-inverno. Sarà l’ultima stagione per il protagonista Jeff Garlin, licenziato dopo un’indagine interna delle risorse umane sui suoi comportamenti inappropriati ed offensivi (con abusi sia verbali che fisici) sul set. ABC aveva inizialmente ordinato 18 episodi di The Goldbergs 9, ma dopo la notizia dell’uscita di scena di Garlin, ne avrebbe ordinati quattro in più, portando il totale della stagione 9 a quota 22 capitoli.

