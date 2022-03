Appartenente alla famiglia delle Anacardiaceae, il pistacchio (nome scientifico Pistacia vera) è originario del Medio Oriente, ma grazie al suo gusto e alle sue proprietà nutritive, è diventato un elemento imprescindibile per la cucina occidentale. Oggi è possibile trovare dei bellissimi alberi di pistacchio, alti fino a 10 metri, anche in Italia, Spagna, California e in altre aree mediterranee.

Nel nostro Paese sono famosissimi i pistacchi di Bronte, in Sicilia, e quelli di Stigliano, nel materese.



Quali sono i benefici dei pistacchi sul nostro organismo?

1- I pistacchi sono ottimi per contrastare le patologie cardiovascolari. Grazie alla presenza di grassi monoinsaturi, i pistacchi sono contribuiscono ad abbassare il livello di colesterolo cattivo nel sangue. La presenza di vitamina B6, invece, favorisce la produzione di emoglobina che ossigena il sangue.



2- La vitamina B6, inoltre, stimola la produzione di mielina, che favorisce lo scambio di fibre nervose del cervello, riduce lo stress e porta buon umore.



3- Essendo ricchi di sali minerali, i pistacchi sono un alleato per combattere il diabete di tipo due. Aiutano a tenere sotto controllo il glucosio e a decomporre gli amminoacidi, grazie al contenuto di fosforo.



4- Aiutano a combattere l’anemia. I pistacchi contengono rame, il quale favorisce l’assorbimento del ferro.



5- I pistacchi sono ricchi di betacarotene, aiutano quindi a prevenire alcuni tipi di tumore, soprattutto a polmoni, seno e pancreas.