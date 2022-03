Sono stati annunciati i concerti di Umberto Tozzi nel 2022 e nel 2023, in Italia e all’estero, nell’ambito del progetto Gloria Forever.

Oggi, nel giorno del suo 70° compleanno, Umberto Tozzi comunica il calendario degli appuntamenti che lo vedranno impegnato dal vivo per tutto l’anno e oltre. Un lungo tour in Italia e all’estero, ricco di appuntamenti, e grandi novità in arrivo nel corso dell’anno attendono Umberto Tozzi e i suoi sostenitori che potranno riascoltarlo presto dal vivo.

Gli appuntamenti italiani sono fissati per il mese di dicembre, nei teatri. La prima tappa è quella del 5 a Torino. A seguire Tozzi sarà a Milano il 6 e a Padova l’8. L’11 dicembre è atteso in concerto a Firenze e il 12 a Bologna, il 14 a Roma e il 21 a Bari, ultimo degli appuntamenti al momento previsti nella penisola.

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 18.00 di lunedì 7 marzo su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta Italia.

Nel corso dell’anno verrà celebrato il catalogo di Tozzi attraverso le sue più famose e intramontabili hit, fino ad arrivare a quei brani meno noti al grande pubblico, tutti da riscoprire, oltre ad alcune sorprese che verranno svelate prossimamente.

I concerti di Umberto Tozzi in Italia

5 DICEMBRE -TORINO – TEATRO COLOSSEO

6 DICEMBRE – MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

8 DICEMBRE – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

11 DICEMBRE – FIRENZE – TEATRO VERDI

12 DICEMBRE – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

14 DICEMBRE – ROMA – TEATRO BRANCACCIO

21 DICEMBRE – BARI – TEATRO TEAM

I concerti di Umberto Tozzi all’estero

1 APRILE – BRUXELLES – CIRQUE ROYAL

2 APRILE – LIEGI – LE FORUM

3 APRILE – MONS – THEATRE ROYAL

4 GIUGNO – ESTONIA – HAAPSALU

4 OTTOBRE – PERTH – ASTOR THEATRE

5 OTTOBRE – ADELAIDE – IL GOVERNO

7 OTTOBRE – MELBOURNE – PALAIS THEATRE

8 OTTOBRE – SYDNEY – STATE THEATRE

1 DICEMBRE – LUGANO – PALAZZO DEI CONGRESSI

2 DICEMBRE – ZURIGO – VOLKSHAUS

9 DICEMBRE – ST MORITZ – WINTER OPENING

18 FEBBRAIO 2023 – OSTENDE – KURSAAL OOSTENDE

19 FEBBRAIO 2023 – HASSELT – TRIXXO THEATER