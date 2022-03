Sono stati annunciati i concerti di Ariete nel 2022, 21 date dal vivo a partire dal mese di giugno per un lungo tour in tutta la penisola. Il primo appuntamento è quello in programma al Carroponte di Milano, a seguire Ariete sarà a Napoli e poi a Genova e Padova.

Il 27 giugno è attesa a Firenze e il 30 a Perugia. Nel mese di luglio, la prima data è quella di Caorle il 2. A Rock in Roma si esibirà il giorno 6 dello stesso mese per poi spostarsi verso Cosenza, Molfetta e Pistoia. La tournée proseguirà fino al mese di settembre: l’ultimo appuntamento in programma è al momento previsto a Pisa.

Il tour nei club in programma attualmente, a causa delle problematiche covid, verrà spostato e riposizionato con live estivi che vedono aggiungere 13 appuntamenti live alle 8 date inizialmente programmate nei club. I biglietti per tutti i concerti sono disponibili su TicketOne, online e nei punti vendita.

Ariete ha rilasciato da poco l’album Specchio, arrivato dopo il successo degli EP Spazio e 18 anni e dopo il singolo L’Ultima Notte (certificato platino da Fimi/Gfk).

L’album invece ha ottenuto 1 milione di ascolti nelle prime 24 ore.

Il nuovo singolo, attualmente in radio, si intitola Castelli di Lenzuola ed è accompagnato anche dal video ufficiale prodotto da Illmatic FIlm Group con la regia di Simone Peluso.

I concerti di Ariete nel 2022

15/06 MILANO @CARROPONTE_ DATA RIPROGRAMMATA

18/06 NAPOLI @SUONA FESTIVAL – VENUE TBC _ DATA RIPROGRAMMATA

25/06 GENOVA @GOA-BOA_THE NEXT DAY

26/06 PADOVA @ARENA LIVE GEOX – DATA RIPROGRAMMATA

27/06 FIRENZE @VIPER SUMMER FESTIVAL _ DATA RIPROGRAMMATA

30/06 PERUGIA @L’UMBRIA CHE SPACCA

02/07 CAORLE (VE) @PARCO DEL PESCATORE

06/07 ROMA @ROCK IN ROMA _ DATA RIPROGRAMMATA

08/07 COSENZA @BE ALTERNATIVE FESTIVAL – Piazza XV Marzo

09/07 MOLFETTA (BA) @BANCHINA SAN DOMENICO – LUCE FESTIVAL

14/07 PISTOIA @Pistoia Blues – Storytellers

15/07 BOLOGNA @SEQUOIE X OLTRE

16/07 COLLEGNO (TO) @FLOWERS FESTIVAL _ DATA RIPROGRAMMATA

27/07 FRANCAVILLA AL MARE (CH) Lungomare Tosti @SHOCK WAVE FESTIVAL

30/07 CASTEL FOLK @VILLA LAGARINA (TN)

05/08 PAESTUM (SA) @SUONA FESTIVAL – CLOUDS ARENA

06/08 GALLIPOLI (LE) @PARCO GONDAR

12/08 ASCOLI PICENO – PIAZZA DEL POPOLO @ASCOLI SUMMER FESTIVAL

19/08 BAGHERIA (PA) @PICCOLO PARCO URBANO

20/08 CATANIA @VILLA BELLINI

08/09 PISA @SUMMER KNIGHTS