Ci sono alcune offerte interessanti in circolazione per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un iPhone 13. Come avrete osservato attraverso il nostro ultimo articolo a tema, spesso e volentieri ci concentriamo sulle proposte di store come Amazon, tuttavia oggi 4 marzo credo sia giusto e doveroso concedere una parentesi anche agli operatori che consentono di portarsi a casa il prodotto a rate. A maggior ragione, quando non abbiamo vincoli relativi a determinati piani che dobbiamo associare ai dispositivi. Vediamo come stanno le cose per coloro che intendono procedere con TIM a breve termine.

Le condizioni per acquistare un iPhone 13 a rate con TIM

Quali sono le opzioni attualmente disponibili per le persone che stanno pensando di acquistare un iPhone 13 a rate tramite la compagnia telefonica TIM? Effettivamente, da alcune ore a questa parte l’operatore ha introdotto alcune interessanti modifiche al proprio listino, che vale la pena valutare più da vicino. Vediamo come stanno le cose, per quanto riguarda tre linee specifiche che fanno parte di questa grande famiglia. L’aggiornamento, più in particolare, riguarda la versione standard ed il cosiddetto iPhone 13 mini, che in Italia sta facendo registrare un discreto successo.

Ad esempio, a partire da oggi chi è interessato all’iPhone 13 con taglio di memoria da 256GB, può precedere con un esborso pari a 33 euro per 30 mesi, per un costo totale pari a 990 euro. La seconda alternativa proposta dalla compagnia telefonica si riferisce al tanto richiesto iPhone 13 da 128 GB, se pensiamo che ora risulti acquistabile a 29 euro per 30 mesi. Dunque, la cifra totale qui corrisponde a 870 euro. A chiudere, troviamo l’alternativa per chi da tempo monitora l’iPhone 13 mini 256GB, disponibile al prezzo di 31 euro per 30 mesi, per un totale di 930 euro.

Dunque, valutare la soluzione più idonea per le vostre esigenze, qualora doveste essere propensi ad acquistare un iPhone 13 a rate con TIM. Altri fonti parlano di imminente arrivo nel listino anche per iPhone 13 Plus.