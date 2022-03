Il Motorola Moto G22 è stato appena ufficializzato in Italia, con dimensioni di 163.95 x 74.94 x 8.49 mm ed un peso di 185 gr. Il telefono dispone di uno schermo IPS LCD da 5 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 90Hz ed è spinto da un processore MediaTek Helio G37 (octa-core a 2.3GHz) con GPU PowerVR GE8230, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibili tramite microSD fino a 1TB).

Il device include una fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP, uno di profondità da 2MP ed un sensore macro da 2MP. Il device presenta una fotocamera frontale con un sensore singolo da 16MP. Tra le connettività supportate troviamo il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi 5, l’NFC, il GPS con A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS e Galileo (non di ultima generazione, ma comunque sufficienti per una discreta esperienza utente). Non mancano i sensori di prossimità, di luce ambientale, l’accelerometro, il giroscopio, l’e-Compass, il SAR ed il jack per le cuffie da 3.5mm. Il lettore di impronte digitali è incluso nel tasto di accensione e spegnimento. La batteria ha una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida via cavo a 15W. Il sistema operativo di riferimento è Android 12 (l’ultima major-release dell’OS mobile del colosso di Mountain View).

Il Motorola Moto G22, disponibile nelle colorazioni Cosmic Black, Iceberg Blue e Pearl White, nel modello con 4GB di RAM e 64GB di storage interno (che è anche l’unico possibile), potrà essere acquistato prossimamente, ma immaginiamo presenterà un prezzo non superiore ai 200 euro (d’altro canto, non si può pensare costi troppo di più trattandosi di un entry-level). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

