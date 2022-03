Dopo un periodo di sostanziale assenza di promozioni, le Xiaomi Mi Band 6 su Amazon tornano ad essere scontate in entrambi i modelli venduti in Italia, dunque quello standard e ancora la variante con supporto NFC. Potrebbe essere quindi davvero il momento adatto per optare per una soluzione o per un altra.

Il modello più economico resta naturalmente la Xiaomi Mi Band 6 nella sua versione standard. Il braccialetto smart è ora venduto su Amazon a 34,99 euro, ossia a ben 10 euro in meno rispetto al valore di listino attuale del prodotto. Stiamo parlando della versione internazionale del fitness tracker con il cinturino antibatterico di serie nella colorazione nera. Il prodotto è immediatamente disponibile alla consegna, tanto è vero che ordinandolo quest’oggi arriverà non più tardi di lunedì 7 marzo.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Non va neanche sottovalutata l’offerta per l’altra Xiaomi Mi Band 6 NFC su Amazon, quella lanciata più recentemente in Italia e che garantisce sia il supporto NFC per pagamenti contactless, sia l’assistenza di Alexa. Il modello specifico ora costa 46,79 euro con un ribasso di circa 8 euro rispetto al valore di listino di 54,90 euro. Anche in questo secondo caso la spedizione del braccialetto smart sarà immediata e non tarderà oltre lunedì 7 marzo.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, Orologio Smart Xiaomi, Controllo Vocale... Xiaomi Pay funziona con molte carte di credito e debito Mastercard...

Nuovo display a schermo intero: 1.56”Schermo AMOLED (49% più grande...

Negli ultimi mesi gli esemplari di Xiaomi Mi Band 6 su Amazon hanno sempre occupato le più alte posizioni di best seller della categoria elettronica. I dispositivi sono entrambi apprezzabili per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. In particolare poi, il modello NFC lanciato solo da poco in Italia risulta essere la soluzione più completa e versatile, non solo per tenere traccia di allenamenti e del proprio stato di benessere ma anche per transizioni nei negozi o ricerca informazioni e gestione promemoria con Alexa. Per questo motivo le occasioni odierne sono da prendere in considerazione.

