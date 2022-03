Come comportarsi quando l’app PostePay non funziona e dunque non si riescono a svolgere comuni operazioni sullo strumento dedicato proprio alla carta prepagata tanto diffusa? Purtroppo non è raro che si verifichino delle anomalie del servizio, magari dovute anche a qualche bug venuto fuori da aggiornamenti specifici presenti sul Play Store per dispositivi Android ma anche sull’App Store di Apple per iPhone.

Il primo consiglio utile per affrontare eventuali problemi con l’app PostePay è quello di arrestare l’applicazione appunto e riavviarla da zero. Potrebbe essere anche utile disinstallare lo strumento e poi scaricarlo nuovamente, effettuando dunque il login con le proprie credenziali. Se nessuna delle indicazioni appena fornite dovesse sortire un buon effetto, è bene sapere che esiste un numero di assistenza dedicato proprio al supporto tecnico per le app di Poste Italiane ma anche un canale social per ottenere pure assistenza.

Il numero da digitare se l’app PostePay non funziona risponde al recapito 800.003.322. Si tratta di un numero verde e dunque gratuito che risulta attivo dal lunedì al sabato escluso nei giorni festivi, nella fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Un risponditore automatico chiederà di selezionare la casistica per la quale si chiede supporto e solo in un secondo momento sarà possibile parlare con un operatore e dunque esporre il proprio caso.

Quando l’app PostePay non funziona si può ricorrere anche al canale social Facebook di Poste Italiane raggiungibile a questo indirizzo e che presenta il bollino blu che ne certifica l’autenticità e originalità rispetto a potenziali tentativi di frode e raggiri. In particolar modo, è possibile contattare il team di supporto con un messaggio privato, esponendo i dettagli del proprio problema, evitando così di riportare informazioni personali sulla bacheca della pagina social. Anche questo canale resta attivo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi.

