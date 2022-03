La serie Mi Band di Xiaomi sta facendo ottimi progressi per quanto riguarda l’aspetto economico dei braccialetti elettronici, e vi è una ragione ben precisa per tutto ciò: la gamma, che ha debuttato sul mercato nel 2014, ha sempre offerto agli utenti interessanti funzioni di monitoraggio ad un prezzo follemente ragionevole ed ogni anno ci sono sempre state inedite funzionalità con gli update. Già lo scorso anno la serie Mi Band 6 aveva apportato tante migliorie nei confronti del predecessore Mi Band 5, come ad esempio il display più grande e più vibrante, un sensore SpO2, modalità di allenamento più dedicate ed una migliore durata della batteria. Ed ecco che, stando alle ultime indiscrezioni, il nuovo Xiaomi Mi Band 7 si mostrerà ulteriormente aggiornato, con un display ancora più grande, il supporto AOD, il GPS integrato, una funzione Smart Alarm e tanto altro ancora.

Le ultime notizie in questione provengono dal noto Magical Unicorn, che da sempre ha una buona esperienza in merito alla divulgazione di informazioni sulla gamma Mi Band e sui wearable Huami inediti. Secondo i rumors, pare che lo Xiaomi Mi Band 7 sarà chiamato in codice ‘L66’ con numero di modello M2129B1 e M2130B1. Il fitness-tracker sfoggerà un display poco più grande con risoluzione di 192 x 490 pixel, dotato di supporto AOD per determinati quadranti e diverse modalità di allenamento, come l’aerobica, la zumba ecc. Inoltre, l’informatore ha rivelato che lo Xiaomi Mi Band 7 potrebbe essere dotato del supporto GPS integrato, ma su questo non vi è certezza.

Le indiscrezioni affermano anche che la nuova gamma Xiaomi Mi Band 7 presenterà una funzione Smart Alarm, il cui compito sarà quello di svegliare l’utente automaticamente dal sonno leggero 30 minuti prima della sveglia predefinita. Infine, il leaker spiega che questa serie potrebbe mostrare una nuova modalità di risparmio energetico, così da andare a migliorare la durata della batteria. Ora come ora, Xiaomi non ha annunciato nessun dettaglio in via ufficiale, ma resteremo aggiornati su questo.

