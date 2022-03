Qual è la procedura corretta per sintonizzare i canali di una TV Samsung? La data di martedì 8 marzo è vicinissima e tanti italiani saranno probabilmente costretti alla procedura per il passaggio alla nuova codifica MPEG-4 in luogo di quella MPEG-2, in uso per i canali nazionali. L’operazione da svolgere non è particolarmente complessa ma è giusto riportarla nella sua interezza, passo dopo passo, soprattutto a favore dei meno inclini alla tecnologia.

La guida specifica di seguito riportata si riferisce al modello di Smart TV Samsung SUHD 4K Curvo JS9000. I passaggi indicati sono standard e si riferiscono a numerose varianti di televisioni del brand. Al massimo, rispetto alle voci indicate, potrebbero esserci piccole differenze ma la procedura resta comunque la stessa.

Per sintonizzare i canali di una TV Samsung, la prima cosa da fare è selezionare la voce “Trasmissione” dal menù principale del televisore, dunque scegliere la voce “Sintonizzazione automatica”. Successivamente, per avviare la ricerca, bisognerà optare per il comando “Avvio”.

I passaggi non sono ancora terminati: nella nuova schermata comparsa sul televisore, bisognerà scegliere per la voce “Antenna” l’opzione “Antenna” appunto e impostare per “Tipo” la soluzione digitale e non altra. A questo punto il via concreto alla sintonizzazione canali di un TV Samsung passa per l’avvio della ricerca vera e propria.

La procedura prenderà più di qualche minuto e bisognerà attendere pazientemente che tutta l’operazione si concluda, senza spegnere naturalmente l’apparecchio televisivo. Solo a conclusione di questa fase, notificata sullo schermo della TV, si potrà selezionare la voce chiudi appunto e verificare che l’opzione sia andata buon fine. L’operazione indicata potrà essere svolta più volte e all’occorrenza, qualora ce ne sia la necessità. Probabilmente in vista dello switch-off vero e proprio al nuovo digitale terrestre, al via da inizio 2023, i passaggi indicati saranno utili ma potrebbero non bastare e rendere necessario l’acquisto di un nuovo apparecchio.

