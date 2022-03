Si tratta di un momento molto speciale quello che stanno vivendo sia i giocatori del Napoli che l’intera tifoseria azzurra. I partenopei dovranno giocarsi ben undici finali, cercando di vincerle tutte, per coronare quel sogno che manca dai tempi di Maradona, ovvero lo Scudetto. Domenica 6 marzo vi sarà subito una gara decisiva contro il Milan. L’edizione di oggi de ‘Il Mattino’ ha parlato del periodo scalpitante e anche della situazione contrattuale che riguarda Dries Mertens. Il ‘folletto’ belga, trascinatore e anima del club, insieme ad altri calciatori azzurri, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Come sappiamo, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis usufruisce di una clausola tramite la quale potrebbe scattare il rinnovo di un altro anno del centravanti col numero 14. Pare, però, che il club non la sfrutterà a determinate condizioni. È risaputo che ADL, già da un po’ di tempo, ha scelto una determinata strategia per il contenimento dei costi, specialmente per quanto riguarda gli ingaggi. Ecco perché, ad oggi, il futuro di Mertens ai piedi del Vesuvio è ancora incerto. Tuttavia, le priorità attualmente sono altre e quindi questo discorso sarà rimandato. Ovviamente il sogno di Dries sarebbe quello di firmare un contratto che lo leghi a vita alla sua amata città partenopea, ma per adesso il patron azzurro non gli ha nemmeno proposto un taglio di stipendio rispetto a quello che percepisce attualmente.

Ora come ora, siamo in un momento di stallo, che però non tende ad agitare nessuna delle parti. Il quotidiano napoletano ha concluso spiegando che Mertens è un giocatore che si fa trovare pronto, è sempre lì in prima fila quando scende in campo e anche quando deve dare consigli ai suoi compagni, uno su tutti al collega di reparto Osimhen. Questo rappresenta indubbiamente un segnale importante per il Napoli di mister Spalletti.

